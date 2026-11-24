قدمت مجموعة " إنتيسا سان باولو " الإيطالية عرضا بقيمة 33 مليار يورو (نحو 36 مليار دولار) للاستحواذ على بنك «مونتي دي باشي دي سيينا» الإيطالي، في خطوة قد تنهي استقلال أقدم بنك في العالم، الذي تأسس عام 1472 وتفتح الباب أمام واحدة من أبرز صفقات الاستحواذ في القطاع المصرفي الأوروبي.

ووفق تقرير نشرته وكالة أنباء وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية فإن مساهمي «مونتي دي باشي» يمكنهم البدء في تقديم أسهمهم اعتبارا من اليوم /الثلاثاء/، على أن تنتهي فترة قبول العرض في 22 يناير المقبل، فيما حدد «إنتيسا سان باولو» الحد الأدنى لقبول الصفقة عند ثلثي الأسهم، مع إمكانية خفض هذه النسبة إلى 50%.

وفي حال إتمام الصفقة، سيعزز «إنتيسا سان باولو»، أكبر بنك في إيطاليا، موقعه المهيمن في القطاع المصرفي، من خلال الاستحواذ على مؤسسة مصرفية تأسست خلال عصر النهضة الإيطالية، وكانت تعمل في بدايتها كوكالة للرهن، قبل أن تواجه لاحقا أزمات وفضائح تتعلق بسوء الإدارة، ثم تتعافى بفضل عمليات إنقاذ حكومية وضخ رؤوس أموال، وصولا إلى تحسن أدائها تحت قيادة رئيسها التنفيذي لويجي لوفاجليو.

ومن المتوقع أن تمنح الصفقة البنك الإيطالي عمليات واسعة في مجال إدارة الثروات، تشمل أصولا مالية للعملاء تقترب قيمتها من تريليوني يورو، فيما تعهد الرئيس التنفيذي لإنتيسا سان باولو، كارلو ميسينا، ببيع أجزاء من أنشطة البنك المستهدف إلى شركة التأمين «أوني بول»، لمعالجة أي مخاوف محتملة تتعلق بالمنافسة.

ويحظى العرض بدعم عدد من مساهمي «مونتي دي باشي»، من بينهم شركة «ديلفين» القابضة التابعة لعائلة ديل فيكيو، وهي أكبر مساهم في البنك، إلا أن إنتيسا لا يزال بحاجة إلى تأييد أوسع من المساهمين لضمان إتمام الصفقة.

وفي المقابل، لم يتخذ مجلس إدارة «مونتي دي باشي» موقفا نهائيا من العرض، إذ اعتبره في تقييم صدر مطلع الأسبوع الجاري عرضا عادلا، لكنه لا يعكس القيمة الكاملة للبنك، وشهد اجتماع المجلس، الذي ناقش تقييم الصفقة، استقالة العضو المستقل كورادو باسيرا، في ظل تباين وجهات النظر بشأن العرض.

ويتضمن العرض دفع 1.25 يورو نقدا، إلى جانب 1.664 سهم جديد من أسهم «إنتيسا سان باولو» مقابل كل سهم في «مونتي دي باشي»، بما يقدر القيمة الإجمالية للبنك المستهدف بنحو 33 مليار يورو، استنادا إلى أسعار الإغلاق يوم /الإثنين/ الماضي، مع إمكانية تمديد فترة قبول العرض من الأول إلى الخامس من فبراير المقبل.

وتتضمن الصفقة تداعيات أخرى على هيكل القطاع المصرفي والتأميني الإيطالي، إذ يمتلك «مونتي دي باشي» نحو 86% من أسهم بنك «ميديوبانكا»، ما يستلزم من «إنتيسا سان باولو» تقديم عرض لشراء الأسهم المدرجة في البورصة من البنك الأخير، بتكلفة تقدر بنحو 2.8 مليار يورو.

ويمتلك «ميديوبانكا» بدوره حصة تبلغ نحو 13% في شركة «أسيكوراتسيوني جنرالي»، أكبر شركة تأمين في إيطاليا.

وتأتي هذه الصفقة في إطار موجة من عمليات الاندماج والاستحواذ التي يشهدها القطاع المصرفي الإيطالي، وسط مساعٍ لتعزيز الكيانات المالية الكبرى، ورفع قدرتها التنافسية، وتحقيق وفورات الحجم، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المؤسسات المصرفية الأوروبية، بما في ذلك ضغوط الأسواق والتغيرات في أسعار الفائدة وتشديد المتطلبات التنظيمية.

ويعد بنك «مونتي دي باشي دي سيينا» الإيطالي أقدم بنك في العالم، إذ تأسس عام 1472 في مدينة سيينا بإقليم توسكانا الإيطالي، بمبادرة من سلطات المدينة بهدف توفير قروض ميسرة للفئات الفقيرة ومساعدتها على مواجهة الإقراض بفوائد مرتفعة.

وتطور البنك على مدار أكثر من خمسة قرون ليصبح مؤسسة مصرفية تقدم مجموعة واسعة من الخدمات، تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، والتمويل والاستثمار وإدارة الأصول.

ويتمتع البنك بمكانة تاريخية بارزة في القطاع المصرفي العالمي، لكنه واجه أزمات مالية خلال السنوات الماضية، ما دفع الحكومة الإيطالية إلى التدخل لدعمه وإعادة رسملته عام 2017، قبل أن تبدأ لاحقًا في تقليص حصتها فيه.

ويمثل الاستحواذ المحتمل عليه تطورًا مهمًا في القطاع المصرفي الإيطالي، إذ قد ينهي استقلال مؤسسة مصرفية يعود تاريخها إلى أكثر من 550 عامًا.