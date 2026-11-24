أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية نجاح الفريق الطبي بوحدة القسطرة القلبية بمستشفى الزقازيق العام، بقيادة الدكتور السيد فرج المشرف الفني على وحدة القسطرة القلبية، والدكتور ياسر أمين رئيس قسم القلب، والدكتور حسام عطية مدير وحدة القسطرة القلبية، والدكتور محمد زردق استشاري كهربية القلب، في تركيب ٣ منظمات دائمة لضربات القلب لمرضى يعانون من انقطاع بالضفيرة الكهربية وضعف بضربات القلب، وذلك خلال يوم واحد، في سابقة لأول مرة بالمستشفى.

تتجاوز تكلفة المنظم الواحد ١٦٠ ألف جنيه، بإجمالي تكلفة تتخطى ٤٨٠ ألف جنيه، وتم إجراء العمليات وتركيب المنظمات الثلاثة بالمجان تماماً دون تحميل المرضى أي أعباء مالية.

وأشاد الدكتور أحمد البيلي بأداء فريق القسطرة القلبية بمستشفى الزقازيق العام، وبهذا الإجراء الطبي المتميز، مؤكداً أن إجراء ٣ عمليات لتركيب منظمات قلب خلال يوم واحد يدل على كفاءة الفريق الطبي بوحدة القسطرة، وحرص مديرية الشئون الصحية بالشرقية على دعم وتطوير وحدات القسطرة القلبية، وتوفير الإمكانات اللازمة لإجراء العمليات الدقيقة، بما يساهم في تقديم خدمات طبية متقدمة للمرضى بالمجان، ويعزز من كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة.

وأشار إلى أن الفريق الطبي قام بتركيب منظمات ضربات القلب لمرضى تم استقبالهم بالمستشفى يعانون من اضطرابات شديدة في التوصيل الكهربي للقلب وبطء ضرباته، وتمت العمليات الثلاثة بفضل الله بنجاح، والمرضى الآن بحالة جيدة بعد تركيب المنظمات التي تساعد على الحفاظ على انتظام ضربات القلب.

وقدم الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر للدكتور عمرو إبراهيم وكيل المديرية، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي والمشرف العام على قسم القلب، والدكتورة صفاء حمدي مدير عام الصيدلة، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، والدكتور محمد نور الدين مدير إدارة الخدمات الطبية، والدكتور نصر شعبان مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، والدكتور محمد عاطف مدير عام مستشفى الزقازيق العام، والأطباء وهيئة التمريض والفنيين والخدمات المعاونة بقسم القلب ووحدة القسطرة القلبية، تقديراً لجهودهم المتميزة وتفانيهم في تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.