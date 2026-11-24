عقد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرو الإدارة العامة للمواقف والمواقف الفرعية والأملاك والمتغيرات المكانية، لمناقشة وبحث آليات تطبيق منظومة إلكترونية موحدة لتنظيم عمل مركبات التوك توك بنطاق المحافظة.

كما نفس الاجتماع ، آخر المستجدات بملفات "التصالح" و"تقنين أراضى أملاك الدولة" و"المتغيرات المكانية" وذلك في إطار المتابعة المستمرة لملفات العمل على مدار الساعة.

وقد حضر الاجتماع الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد بطيشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

محافظ الشرقية

ووجّه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتعميم منظومة حوكمة وتنظيم مركبات التوك توك إلكترونياً بمختلف أنحاء المحافظة، استناداً إلى التجربة المطبقة بمركز فاقوس، موضحاً أن المنظومة ستشمل بيانات مركبه التوكتوك بدءاً من أول مالك وحتي المالك الحالي للمركبة وكذلك بيانات قائدها مدعمة بصورة للبطاقة، علي أن تحمل كل مركبة رقماً كودياً ( QR code ) موضحا به تلك البيانات وتوضع علي ملصقات داخل التوكتوك، وذلك لتنظيم خطوط سيرها داخل نطاق كل مركز ومدينة.

وأكد على عدم السماح لأى مركبة بالعمل خارج الحدود المصرح بها ، والمتابعة الميدانية لنتائج تطبيق تلك المنظومة على أرض الواقع وإجراء تقييم فعلي للإيجابيات والسلبيات لسرعة تلافيها، لضمان حوكمة المنظومة وتحقيق النتائج المرجوه منها، بما يسهم في الحد من العشوائيات والحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين.

واستعرض المحافظ معدلات الأداء بكل مركز ومدينة في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مدير إدارة املاك الدوله بسرعة الإنتهاء من حالات تقنين أوضاع واضعي اليد علي أراضي أملاك الدولة وتحصيل مستحقات الدولة مع مخاطبة جهات الولاية رسمياً لإتخاذ الإجراءات القانونية.

وشدد المحافظ على ضرورة توحيد البيانات إلكترونيا بين (أملاك الدولة – المراكز التكنولوجية – المنظومة الإلكترونية) موجهاً بضرورة تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة والإستفادة من مد فترة تلقي الطلبات لمدة ستة أشهر إضافية اعتبارًا من ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ ، لتستمر المهلة الحالية حتى مايو ٢٠٢٧.

وشدد المحافظ على مديرة إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الفورية تجاه أي متغيرات يتم رصدها و تنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف وسرعة إنفاذ القانون على المتعديين.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية الزراعة وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة، لرصد أي تعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ أعمال الموجة الـ٣٠ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، في مرحلتها الثالثة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لأملاك الدولة، والتي انطلقت في ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأكد على عدم السماح بعودة التعديات أو فرض الأمر الواقع على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفة يتم رصدها في المهد، ومتابعة ما تم إزالته لضمان عدم تكرار التعديات مرة أخرى، مع تطبيق القانون بكل حزم، ومحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره في أداء مهامه أو عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات.

كما أكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز بالمتابعة الميدانية اليومية للوقوف على انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية وإزالة أي عقبات أمام المواطنين داخل المراكز التكنولوجية، موجهاً بضرورة تفعيل خدمه الحجز المسبق للمواطنين لخدمات المراكز التكنولوجية من خلال التطبيق الرسمي للمحافظة تيسيرا عليهم لإنهاء مصالحهم بسهولة ويسر دون تحمل أعباء الإنتظار لفترات طويلة.

وأمر المحافظ رؤساء المراكز بتكثيف عمل اللجان الفنية وسرعة البت في الطلبات ، فضلاً عن تشجيع المواطنين على الإستفادة من مد فترة تلقي طلبات التصالح لمدة ستة أشهر إضافية اعتبارًا من ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ ، لتستمر المهلة الحالية حتى مايو ٢٠٢٧، بما يمنح فرصة جديدة للراغبين في استكمال إجراءات التصالح والاستفادة من أحكام القانون.

واختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أهمية هذه الملفات لما لها من دور هام في الحفاظ على المال العام وتحقيق التنمية المستدامة وحفظ حقوق المواطنين.