تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، صورة مؤثرة لمحطة قطار بنها، وهي تمتلئ بالمصلين خلال أداء صلاة الفجر، في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا وإشادة كبيرة.

وأظهرت الصورة العشرات من المواطنين، وهم يصطفون لأداء الصلاة على رصيف المحطة، قبل انطلاق رحلاتهم في الصباح الباكر، في لقطة جسدت حرص المصريين على أداء الصلاة في وقتها مهما كانت الظروف.

وتفاعل المستخدمون مع الصورة معلقين: "مشهد يخطف القلوب"، و"الناس دي بركة اليوم كله"، و"اللهم ثبتنا"، مؤكدين أن الصورة أعادت لهم الأمل وأثارت مشاعر الفخر والطمأنينة.

وأكد عدد من المعلقين أن محطة بنها تعد من أكثر المحطات ازدحامًا في الساعات الأولى من الصباح، بسبب حركة المسافرين اليومية إلى القاهرة والمحافظات المجاورة، وهو ما يجعل مشهد صلاة الفجر يتكرر بشكل يومي على أرصفتها.