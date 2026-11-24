ينفرد موقع صدى البلد تفاصيل التحقيقات مع العاطل المنتحل شخصية دجال استخدم السحر والشعوذة فى الإيقاع بطالبة بالفرقة الثالثة بكلية التجارة بجامعة القاهرة وإيهامها بأن عليها شيطان عاشق.

تحقيقات النيابة العامة

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 3753 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة الحوامدية، المقيدة برقم 5332 لسنة 2026 كلي جنوب الجيزة، بإشراف المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، قيام المتهم عزت محمود، 58 سنة، عاطل، بدائرة قسم شرطة الحوامدية بمحافظة الجيزة بخطف المجني عليها «أمنية .ر» بطريقي التحايل والإكراه بأن احتال عليها وأوهمها بتعرضها لأعمال سحر وشعوذة، مؤيدا مزاعمه بمعلومات شخصية خاصة بما سبق له الحصول عليها، ومتظاهرا أمامها بالعلم ببواطن الأمور والقدرة على حل مشكلاتها، وأدخل في روعها قدرته على علاجها بالاستعانة بالجن، فتمكن بتلك الوسائل من السيطرة عليها وشل مقاومتها، وحملها، كرها عنها، على التوجه إلى مسكنه - محل ارتكاب الوقائع الآتية - عدة مرات في أوقات مختلفة، تمهيدا لارتكاب الجرائم محل الاتهامات اللاحقة.

خطف ومواقعة طالبة جامعة القاهرة

وأضافت التحقيقات اقترات بعض وقائع الخطف سالفة البيان بجناية مواقعة المجني عليها، بينما اقترنت الوقائع الأخرى منها بجناية هتك عرضها بالقوة، إذ إنه في الأزمنة والأماكن ذاتها المبينة قرين كل واقعة، واقع المجني عليها بغير رضاها، وذلك بأن احتال عليها موهما إياها بتعرضها الأعمال السحر والشعوذة، وعزز زعمه بمعلومات شخصية خاصة بما سبق له الحصول عليها، فأدخل في روعها صحة ما ادعاه، كما أوهمها بقدرته على علاجها من تلك الأعمال عن طريق معاشرتها معاشرة الأزواج، فتمكن بذلك الغش والتدليس من سلب إرادتها وإعدام رضاها، وحسر عنها ملابسها وواقعها عقب اقتيادها إلى مسكنه في بعض وقائع خطفها التي جرت في أوقات مختلفة.

هتك عرض المجنى عليها بالقوة

وأكدت التحقيقات هتك عرض المجنى عليها بالقوة، وذلك بأن احتال عليها موهما إياها بتعرضها لأعمال السحر والشعوذة، وعزز زعمه بمعلومات شخصية خاصة بما تفيق له الحصول عليها، فأدخل في روعها صحة ما ادعاه، كما أوهمها بقدرته على علاجها من تلك الأعمال على طريق معاشرتها العاشرة الأزواج، فتمكن بذلك الغش والتدليس من سلب إرادتها وإعدام رضاها، وحسر عنها ملابسها ولامس مواطن مقتها عقب الفتيادها إلا اقتيادها إلى مسكنه في وقائع أخرى من وقائع خطفها خلافاً تلك التي واقعها فيها، وذلك في أوقات مختلفة.

الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها

وأوضحت التحقيقات قيام المتهم بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها بأن التقط لها مقاطع مرئية حال ارتكابه للجريمة محل الاتهام الثاني، وكان ذلك بغير رضاها؛ إذ النقط بعض تلك المقاطع دون علمها، أما بعضها الآخر التقطه بعلمها بعد أن ادخل الغش والتدليس على المجنى عليها وأعدم رضاها، بأن أوهمها ضرورة التقاط تلك المقاطع حال ارتكابه الجريمة محل الاتهام الثاني، وأدخل في روعها إصابتها بمس شيطاني زعماً أن النقاط مقطعاً مرئياً حال مواقعتها من مستلزمات علاجها.

تهديد المتهم للمجني عليها

وأشارت التحقيقات إلى تهديد المتهم المجني عليها بنشر المقاطع الملتقطة محل الاتهام السابق بين معارفها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، قاصدا بذلك حملها على البقاء برفقته والحيلولة دون تركها إياه أو قرارها منه، فانصاعت لتهديده وتوجهت إليه مرارا، فتمكن من مواصلة ارتكاب الجرائم - محل الأوصاف من الأول حتى الثالث - كما أكرهها بذلك التهديد على توقيع عقد الزواج العرفي محل الاتهام اللاحق لإضفاء صفة شرعية على علاقته بالمجني عليها، وأكره المجني عليها بطريق التهديد على إمضاء سند مثبت لوجود حالة قانونية واجتماعية، هو عقد الزواج العرفي الخاص بها والمتهم، بأن هددها شفاهة بفضح أمرها ونشر المقاطع المرئية الملتقطة - محل الاتهام الرابع بين معارفها وغير مواقع التواصل الاجتماعي، فأعدم بذلك مقاومتها وحملها كرها عنها على توقيعه، قاصدا من ذلك إضفاء صفة شرعية على علاقته بالمجني عليها وضمان استمرار انصياعها له.