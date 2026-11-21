أجرى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، جولة تفقدية موسعة داخل أروقة محكمة شمال بنها الإبتدائية بمحافظة القليوبية، رافقه خلالها المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشؤون هيئة أبنية المحاكم والشهر العقاري، والمستشار أحمد طلبة، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم، والمستشار خالد ممدوح خضر، رئيس الاستئناف ورئيس محكمة شمال بنها.

وزير العدل يتفقد محكمة شمال بنها الابتدائية

​شملت الجولة تفقد المكتب الأمامي المخصص لخدمة المواطنين، ووحدة إصدار الشهادات عن بعد، ومكتب الشهر العقاري والتوثيق، حيث تابع الوزير آليات استقبال المتقاضين وإجراءات قيد وتداول الدعاوى إلكترونيا، ومدى سرعة إنجاز المعاملات وتقديم الخدمات الرقمية، كما استمع إلى آراء عدد من المواطنين والمحامين المترددين على المكاتب بشأن مستوى الخدمة المقدمة لهم.

وزير العدل يتفقد قاعات الجلسات وغرف المداولة ومكاتب الموظفين والإداريين

​كما تفقد وزير العدل قاعات الجلسات وغرف المداولة ومكاتب الموظفين والإداريين وغرفة المحامين، للتأكد من جاهزيتها وانتظام سير العمل بها، موجها بضرورة المتابعة المستمرة لانتظام الجلسات وحسن استقبال المواطنين، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه المتقاضين أو المحامين، وعقد الوزير لقاء مع رجال القضاء بالمحافظة على هامش الجولة.

​وأكد المستشار محمود حلمي الشريف، أن الوزارة تسير بخطوات جادة في ملف التطوير والتحديث الشامل، سواء على مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين مع المحاكم، أو من خلال تطوير مكاتب الشهر العقاري والتوثيق وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تعميم منظومة المكاتب الأمامية داخل مختلف محاكم الجمهورية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات القضائية وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية.