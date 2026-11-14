قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متى يبدأ الشهر الكريم؟.. موعد أول أيام رمضان 2027 فلكيا في مصر
شهيدان ومصابون في قصف الاحتلال الإسرائيلي شمال غزة
إقبال كبير على «بيتك في مصر».. وخصم 10% لسداد كامل قيمة الشقة
إضافة سؤال poetry في امتحان انجليزي المرحلة الإبتدائية بمدارس اللغات
رئيس الوزراء يتفقد مصنع للحلول البيئية لإنتاج قضبان التسليح المركب
وظائف وزارة العمل 2026.. 620 فرصة عمل برواتب تصل إلى 11 ألف جنيه
أطفال ونساء حوامل.. مجـ.زرة مروعة تضرب النازحين في إثيوبيا
مصرع 7 عناصر جنائية شديدة الخطورة بالقليوبية وبني سويف وضبط آخرين من متجري المواد المخدرة والأسلحة
من تصريح الكوافير إلى الاعتذار.. القصة الكاملة لأزمة أحمد السقا وهشام سليمان
حملات على أوكار الكيف.. مصرع 7 عناصر خطرة وضبط 3 أطنان مخدرات
رئيس الوزراء يؤكد أهمية التوسع في التصنيع المحلى والاعتماد على الخامات المصرية
جرس إنذار من واشنطن.. مظاهرة تحذر من انفجار القرن الأفريقي بسبب آبي أحمد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وزير العدل مشيدا بموظفة عمرها 58 عاما ببنى سويف: ربنا يديكى الصحة

وزير العدل
وزير العدل
إسلام دياب

تفقد المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، المكتب الأمامى لقيد الدعاوى ومكتب توثيق الشهر العقاري بمدينة بني سويف.

جولة وزير العدل 

وخلال الجولة تحدث الوزير مع موظفة تبلغ من العمر 58 عاما تعمل فى المكتب الامامى لقيد الدعاوى، حيث أثنى الوزير على عملها، قائلا لها: ربنا يديكى الصحة.

استقبال محافظ بني سويف لـ وزير العدل 

وقد استقبل اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم، المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، والوفد المرافق له من قيادات الوزارة، وذلك في مستهل زيارته الرسمية للمحافظة.

جهود وزارة العدل في تطوير المنظومة القضائية

وفي بداية اللقاء، رحب المحافظ بوزير العدل والوفد المرافق، معربًا عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة العدل في تطوير المنظومة القضائية، لا سيما التوسع في تقديم الخدمات المميكنة، بما يسهم في التيسير على المواطنين وسرعة إنجاز معاملاتهم، تماشيًا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

وأعرب المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل عن سعادته بزيارة محافظة بني سويف، مؤكدًا أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وزير العدل بني سويف توثيق الشهر العقاري الشهر العقاري مكتب توثيق الشهر العقاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن وصلاح

خالد طلعت يكشف لماذا لا يزال حسام حسن الهداف التاريخي وليس محمد صلاح

علي ماهر

علي ماهر يكشف سر هدف محمد هاني أمام مالاوي : تدربنا عليه بالفيديو

مصطفى كامل

ظهر بدولة التلاوة.. مصطفى كامل يمنح الشيخ عوض الفردي عضوية نقابة الموسيقيين

سعر الدولار

أكبر سعر دولار في البنوك المصرية الآن

الشيخ حمادة عبد الوهاب

توفى على المنبر أثناء خطبة الجمعة.. وزير الأوقاف ينعى إمام مسجد بالأقصر

شريف منير

وسط أجواء عائلية.. شريف منير يحتفل بخطوبة ابنته فريدة بحضور نجوم الفن والإعلام

سعر الذهب

سعر أشهر عيار في الصاغة الآن.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب اليوم

حسن شحاته

حسن شحاتة يعلق على أزمة محمد صلاح وحسام حسن.. ويكشف رأيه في ميدو

ترشيحاتنا

الجنيه الذهب

الجنيه الذهب بـ47 ألف …انهيار سعر الذهب اليوم

خلال الجولة

وزير الاستثمار: جذب الاستثمارات إلى الصناعات التكنولوجية يعزز تنافسية المنتج المصري

خلال الجولة

وزير الاستثمار: جذب الاستثمارات إلى الصناعات التكنولوجية يعزز تنافسية المنتج المصري

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟.. فوائد مذهلة تتجاوز تحسين الهضم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟

طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم

طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم
طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم
طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد