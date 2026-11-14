وزير العدل مشيدا بموظفة عمرها 58 عاما ببنى سويف: ربنا يديكى الصحة

تفقد المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، المكتب الأمامى لقيد الدعاوى ومكتب توثيق الشهر العقاري بمدينة بني سويف.

جولة وزير العدل

وخلال الجولة تحدث الوزير مع موظفة تبلغ من العمر 58 عاما تعمل فى المكتب الامامى لقيد الدعاوى، حيث أثنى الوزير على عملها، قائلا لها: ربنا يديكى الصحة.

استقبال محافظ بني سويف لـ وزير العدل

وقد استقبل اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم، المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، والوفد المرافق له من قيادات الوزارة، وذلك في مستهل زيارته الرسمية للمحافظة.

جهود وزارة العدل في تطوير المنظومة القضائية

وفي بداية اللقاء، رحب المحافظ بوزير العدل والوفد المرافق، معربًا عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة العدل في تطوير المنظومة القضائية، لا سيما التوسع في تقديم الخدمات المميكنة، بما يسهم في التيسير على المواطنين وسرعة إنجاز معاملاتهم، تماشيًا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

وأعرب المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل عن سعادته بزيارة محافظة بني سويف، مؤكدًا أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.