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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وزير العدل: رقمنة جميع المحاكم تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بحلول 2030

وزير العدل
وزير العدل
إسلام دياب

قال المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل خلال افتتاحه مقر توثيق نادي القضاة في شبين الكوم ومحكمة شبين الكوم بعد التجديد والتطوير، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه خلال منتدى مصر وزارة العدل برقمنة جميع محاكم مصر بحلول 2030 ولدينا 38 محكمة ابتدائية و405 مقر محاكم هيتم رقمنتهم وبالتالي هذا المشروع ستم الانتهاء منه وفق الجدول الزمني بحلول 2030.

رقمنة المحاكم المصرية بحلول 2030 

وأضاف أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يكون هناك تجديد وتطوير وتحسين للخدمات المقدمة للمواطنين وإزاء هذا التوجيه تقوم وزارة العدل فى خطتها بتطوير أبنبة المحاكم وتقدم الخدمة للمواطن بالذهاب اليه وعدم انتظاره مجيئه لنا وهذا ما حدث اليوم بافتتاح مكتب شهر عقاري جديد مع محافظ المنوفية والذي طالب بخدمة السيارات المتنقلة والتي أثبتت كفاءتها وجدواها.

تطوير محكمة شبين الكوم

وأضاف الشريف أنه تم رفع وكفاءة وتطوير قاعات غرفة المداولة وغيرها داخل محكمة شبين الكوم واستمعنا لمقترحات وشكاوى القضاه بالمحكمة وكذلك الاستماع للمواطنين لتحقيق العدالة الناجزة.

وقد استقبل اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام ، المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل والوفد المرافق له، وذلك في مستهل زيارته للمحافظة، علي هامش افتتاح مكتب الشهر العقاري والتوثيق ووضع حجر الأساس لفرع نادي القضاة الجديد بشبين الكوم، في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية للمنظومة القضائية ، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ.

وخلال اللقاء ، رحب محافظ المنوفية بوزير العدل والوفد المرافق له ، معرباً عن اعتزازه بهذه الزيارة التي تعكس حرص وزارة العدل على مواصلة تطوير المنظومة القضائية بالمحافظة.

وأكد أهمية تكامل الجهود والتنسيق المستمر بين المحافظة والوزارة ، لدعم دور المؤسسات القضائية وتوفير المناخ الملائم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، معرباً عن تطلعه إلى استمرار وتعزيز أوجه التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يواكب جهود الدولة في تحديث الخدمات الحكومية وتيسير حصول المواطنين عليها.

من جانبه، أعرب وزير العدل عن خالص شكره وتقديره لمحافظ المنوفية، مثمناً دوره في تقديم الدعم والمساندة لكافة دور العدالة بالمحافظة، مؤكداً أن ما تشهده المنظومة القضائية من تطوير وتحديث يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي نهاية اللقاء تم تبادل الدروع بين الجانبين تقديراً لجهود التعاون.

وزير العدل توثيق نادي القضاة محكمة شبين الكوم الرئيس عبد الفتاح السيسي رقمنة المحاكم

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