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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وزير العدل يؤكد الحرص على تعزيز التعاون مع مجلسي النواب والشيوخ

وزير العدل
وزير العدل
أ ش أ

أكد المستشار محمود الشريف وزير العدل، حرص الوزارة على تعزيز قنوات التواصل والتعاون مع مجلسي النواب والشيوخ، بما يسهم في دعم العمل المشترك بين سلطات الدولة .
جاء ذلك خلال استقبال وزير العدل، اليوم /الإثنين/، عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور المستشار علاء قنديل مساعد وزير العدل لشئون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ.
واستمع المستشار محمود الشريف - خلال اللقاء - إلى عدد من المقترحات والطلبات التي طرحها النواب، والتي استجاب لعدد منها على نحو عاجل، كما وجه القطاعات المعنية بدراسة الطلبات الأخرى وفحصها واتخاذ ما يلزم بشأنها تحقيقا للمصلحة العامة وإسهاما في تلبية احتياجات المواطنين.
وأعرب النواب عن تقديرهم لجهود وزارة العدل، مؤكدين أهمية التواصل المستمر والتعاون البناء بين السلطتين على نحو يحقق الصالح العام للدولة.
م ي م

وزير العدل جلسي النواب والشيوخ

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