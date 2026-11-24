أعرب هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم على حساب نظيره الأهلي بهدفين نظيفين.

وحقق فريق بيراميدز فوزاً ثميناً على الأهلي بهدفين نظيفين سجلهما كريم حافظ ومصطفى فتحي، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز على ستاد القاهرة الدولي.

وقال هاني سعيد في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق، عبر فضائية TeN: بيراميدز استحق الفوز على الأهلي، وكنا الطرف الأفضل والأكثر خطورة من بداية المباراة حتى نهايتها، وأهدرنا العديد من الفرص المحققة على مرمى مصطفى شوبير حارس القلعة الحمراء، وكان بإمكاننا تسجيل عدد أكبر من الأهداف.

وتابع: بيراميدز يعمل بأسلوب احترافي ومنظومة جماعية، والفوز على الأهلي بمثابة خطوة جيدة في مشوار المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، لكنه لا يعني الاقتراب من حسم اللقب، فالمنافسة مشتعلة بين ثلاثي القمة والدوري لن يحسم إلا في الجولات الأخيرة.

موعد مباراة الأهلي القادمة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة جديدة في مشواره الأفريقي، عندما يلتقي مع بريميرو دي أوجوستو الأنجولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، خلال شهر نوفمبر 2026.

تلقى النادي الأهلي ، ضربة قوية بعد خسارته أمام بيراميدز بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، لتتعقد حسابات الفريق الأحمر في سباق المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي أمام بريميرو دي أوجوستو يوم الأحد الموافق 29 نوفمبر 2026، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المنتظر أن يستضيف اللقاء منافسات الجولة الافتتاحية من دور المجموعات، وسط ترقب للإعلان عن التفاصيل التنظيمية النهائية للمواجهة.