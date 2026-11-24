وجهت الفنانة ندى بسيوني رسالة غاضبة إلى لاعبي الأهلي ومسؤوليه، عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وحرصت ندى بسيوني على توجيه التحية لجماهير القلعة الحمراء، مشيدة بمساندتها للفريق وحرصها على اسم النادي، مؤكدة أن الجمهور هو الطرف الأكثر إدراكا لقيمة الأهلي وتاريخه.

وكتبت الفنانة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إلى جمهور النادي الأهلي.. متزعلوش.. لأن اللي لابسين فانلة الأهلي مش عارفين قيمته، واللي قاعدين برة وماسكين الورقة والقلم مش عارفين تاريخه، جمهور الأهلي بس هو اللي بيحبه وبيخاف على اسمه».

وأضافت: «تحية كبيرة لهذا الجمهور المحترم الذي يعرف قيمة النادي الأهلي، تحية لهذا الجمهور الكبير الذي كان ولا زال وسيظل داعما للقلعة الحمراء».

وواصلت ندى بسيوني انتقاداتها للاعبي الأهلي والمسؤولين عن الفريق، قائلة: «أما هذا الفريق والمسؤولين عنه: أنتم لستم أهلا لحمل اسم النادي الأهلي، فهو أكبر منكم كثيرا».

وكان الأهلي قد تلقى خسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، بعدما سجل كريم حافظ الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 32، قبل أن يضيف مصطفى فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 47 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى 27 نقطة، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، خلف الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 22 نقطة، بعد فوزه على الجونة بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستعد الأهلي لمواجهة أول أغسطس الأنجولي، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في محاولة لاستعادة الانتصارات بعد الخسارة الأخيرة أمام بيراميدز.