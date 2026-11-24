أكد باسم مرسي، لاعب الزمالك السابق، أن الأزمة التي يعاني منها الأهلي في الفترة الحالية ترتبط بالمدير الفني، وليس بإمكانيات اللاعبين، مشيرًا إلى أن الفريق يمتلك مجموعة من أفضل العناصر في الكرة المصرية.

وجاءت تصريحات باسم مرسي خلال ظهوره في برنامج «الكلاسيكو»، الذي تقدمه الإعلامية سهام صالح عبر قناة «ON»، عقب خسارة الأهلي أمام بيراميدز بهدفين دون رد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأوضح لاعب الزمالك السابق أن لاعبي الأهلي يمتلكون إمكانيات فنية كبيرة، لكنهم بحاجة إلى مدير فني قوي يمتلك رؤية تكتيكية مميزة، ويستطيع توظيف قدرات المجموعة بالشكل الأمثل وإدارة الفريق بصورة أفضل.

ورشح باسم مرسي حسام البدري لتولي القيادة الفنية للأهلي خلال الفترة المقبلة، معتبرًا أنه المدرب الأنسب لقيادة الفريق في المرحلة القادمة.