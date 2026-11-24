

أفادت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء بوقوع غارة إسرائيلية استهدفت محيط بلدة قبريخا في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.



جرى استهداف محيط بلدة بغارة إسرائيلية على محيط وأطراف بلدة قبريخا جنوبي لبنان، وفق ما قالت وسائل إعلام لبنانية.

شهدت قبريخا خلال الفترة الأخيرة تحليقاً مكثفاً للطائرات المسيّرة على علو منخفض، إضافة إلى إلقاء محلّقة إسرائيلية قنبلة صوتية بالقرب من سيارة صحفيين في البلدة، وقصف مدفعي طال أطرافها وأطراف بلدات مجاورة ضمن تصعيد ميداني متواصل في الجنوب.



وسبق وشهدت مناطق عدة في جنوب لبنان تصعيدا ميدانيا، حيث يحلّق الطيران المسيّر الإسرائيلي على علو منخفض في أجواء مدن الجنوب، كمدينة صور وقرى وبلدات القضاء.

وقبل أسبوع، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة باتجاه بلدة بيت ياحون، فيما استهدف القصف المدفعي وادي السلوقي والجبال المحيطة ببلدتي شقرا وقبريخا. اشتر خرائط



وخلال الأسبوع المنصرم، وفي قضاء مرجعيون في جنوب لبنان، أغار الطيران الحربي للاحتلال الاسرائيلي على بلدة حولا، كما نفذت قوات الاحتلال عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة في بلدة الخيام، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في أطراف بلدة زوطر الشرقية، فيما استمر القصف المدفعي مستهدفاً وادي زبقين.

يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من المناطق الجنوبية، من خلال الغارات الجوية والقصف المدفعي وعمليات التمشيط والتفجير، بالتزامن مع تحليق الطائرات المسيّرة في أجواء القرى والبلدات؛ ما يزيد من حدة التوتر على امتداد المناطق المستهدفة.