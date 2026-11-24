أحيا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الثلاثاء، الذكرى العاشرة لاتفاق السلام النهائي بين الحكومة الكولومبية وجماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية السابقة «فارك»، مشيداً بالتقدم المحرز في مسار السلام، وداعياً إلى تجديد الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق بالكامل.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان، إن الشعب الكولومبي اتخذ قبل عشر سنوات «خطوة ملهمة نحو السلام»، معرباً عن تقدير جوتيريش للجهود التي بُذلت تحت رعايته من أجل بناء مستقبل أكثر سلاماً وشمولاً وأماناً للكولومبيين.

ودعا جوتيريش، مع تبقي خمس سنوات على انتهاء الفترة المحددة لتنفيذ الاتفاق، إلى مضاعفة الجهود لاستكمال الملفات الرئيسية، وفي مقدمتها إعادة إدماج المقاتلين السابقين في المجتمع بصورة سلمية، وتوسيع نطاق التنمية وحضور مؤسسات الدولة في المناطق المهمشة، إلى جانب ضمان حقوق الضحايا من خلال نظام العدالة الانتقالية.

وفي المقابل، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء استمرار أعمال العنف في المناطق التي لا تزال متأثرة بالصراع، مؤكداً أن اتفاق السلام يمثل أداة مهمة أمام السلطات الكولومبية لتعزيز الأمن وتحقيق التنمية في تلك المناطق.

وأشاد جوتيريش بتفاني الأطراف والمؤسسات الكولومبية والمجتمع المدني والشعب الكولومبي في دعم جهود إحلال السلام، مجدداً التزام الأمم المتحدة بمواصلة مساندة الجهود التي تقودها كولومبيا لاستكمال تنفيذ الاتفاق.