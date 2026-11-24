تضمن القانون رقم 184 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، آلية جديدة لشهر قرارات تخصيص الأراضي وإعادة تخصيصها، من خلال إيداع القرارات بمكاتب الشهر العقاري المختصة، بما يترتب عليه آثار الشهر القانونية دون رسوم.

ويستهدف التعديل تسهيل الإجراءات المرتبطة بالأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، خاصة الأراضي الداخلة في خطط استصلاح الأراضي وإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق السياحية والتنمية الصناعية، بما يدعم تنفيذ خطط التنمية ويحد من التعقيدات الإجرائية المرتبطة بشهر قرارات التخصيص.

الإيداع بالشهر العقاري بديلًا لإجراءات الشهر التقليدية

ونص التعديل على إضافة فقرة إلى المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1991، تقضي بأن يصدر رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء وبناءً على عرض الوزير المختص بحسب الأحوال، قرارًا بتحديد المناطق التي تشملها خطط مشروعات استصلاح الأراضي أو إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق السياحية أو مناطق التنمية الصناعية.

وقرر النص إيداع هذه القرارات بمكتب الشهر العقاري المختص دون رسوم، على أن يترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية، بما يوفر مسارًا إجرائيًا لتوثيق القرارات المتعلقة بهذه المناطق.

إعادة تخصيص أراضي الدولة بقرار من رئيس الجمهورية

وامتد التعديل إلى المادة الخامسة من القانون ذاته، من خلال تنظيم إمكانية إعادة تخصيص الأراضي الخاضعة لأحكام القانون لأي جهة أخرى أو لأي غرض آخر، بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء وبناءً على عرض الوزير المختص بحسب الأحوال.

وأكد النص استمرار حظر استخدام الأراضي المخصصة في غير الأغراض المحددة لها، مع إتاحة إعادة تخصيصها وفق الضوابط والإجراءات القانونية، على أن يتم شهر قرار إعادة التخصيص بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقاري، وفقًا للآلية المنصوص عليها في المادة الثانية.

ضوابط قانونية لتنظيم إدارة أملاك الدولة الخاصة

ويأتي هذا التعديل في إطار تنظيم إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية وأملاك الدولة الخاصة، حيث كان القانون رقم 7 لسنة 1991 ينظم في مادته الثانية إجراءات تحديد المناطق ذات الطبيعة الخاصة، ومن بينها المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، التي يصدر بشأنها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء وبناءً على عرض وزير الدفاع، مع تحديد القواعد الخاصة بها.

وجاء التعديل بإضافة تنظيم خاص للمناطق المخصصة لمشروعات استصلاح الأراضي والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق السياحية والتنمية الصناعية، إلى جانب وضع آلية واضحة لشهر قرارات التخصيص وإعادة التخصيص.

العمل بالقانون من اليوم التالي لنشره

ونصت المادة الثانية من القانون على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع صدوره مختومًا بخاتم الدولة باعتباره قانونًا من قوانينها.

ويكرس التعديل بذلك آلية قانونية لتيسير شهر قرارات تخصيص وإعادة تخصيص أراضي الدولة الخاصة، مع الإبقاء على اشتراط موافقة مجلس الوزراء وصدور القرار من رئيس الجمهورية، بما يحقق التوازن بين تبسيط الإجراءات والحفاظ على الضوابط المنظمة للتصرف في أملاك الدولة.