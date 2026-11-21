أجرى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الخميس، جولة تفقدية موسعة داخل أروقة محكمة شمال بنها الكلية، رافقه خلالها المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشؤون هيئة أبنية المحاكم والشهر العقاري، والمستشار أحمد طلبة مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم، والمستشار خالد ممدوح خضر، رئيس الاستئناف ورئيس محكمة شمال بنها الابتدائية؛ حيث شملت الجولة تفقد وحدة إصدار الشهادات عن بُعد والشهر العقاري وقاعات المحكمة.

بدأت جولة وزير العدل بتفقد المكتب الأمامي للوقوف على آليات استقبال المتقاضين، ومتابعة إجراءات قيد الدعاوى إلكترونيًا وتقديم الخدمات الرقمية، كما تفقد قاعات المحاكمات وغرف المداولة للتأكد من جاهزيتها وانتظام العمل بها، ومكاتب الموظفين والإداريين.

وعقد وزير العدل لقاءً مفتوحًا مع رجال القضاء بالمحافظة، واطمأن على انتظام سير العمل وتيسير إجراءات قيد وتداول الدعاوى، مُوجِّهًا بضرورة المتابعة المستمرة لانتظام الجلسات وحسن استقبال المواطنين وتذليل أي عقبات تواجه أيًا من المتقاضين والمحامين.

كما تابع المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، آليات تقديم الخدمات بالمكتبين، ومدى سرعة إنجاز المعاملات، كما حرص على الاستماع إلى آراء عدد من المواطنين والمحامين المترددين على المكاتب بشأن مستوى الخدمة.

وأكد الوزير، أن الوزارة تسير بخطوات جادة في ملف التطوير والتحديث، سواء على مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين مع المحاكم، أو من خلال تطوير مكاتب الشهر العقاري والتوثيق وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات، إلى جانب الارتقاء بالخدمات القضائية داخل المكاتب الأمامية بالمحاكم.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تعميم منظومة المكاتب الأمامية داخل محاكم الجمهورية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل حصولهم على الخدمات القضائية، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية.