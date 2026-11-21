كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من قيام قائد مركبة "تروسيكل" وبرفقته آخر بإلقاء بعض مخلفات البناء أعلى أحد الكبارى بالقاهرة.





بالفحص أمكن تحديد وضبط المركبة التروسيكل الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون لوحات معدنية" وقائدها ومرافقه (عاملى نظافة - مقيمين بنطاق محافظة القاهرة) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه حال تواجدهما أعلى أحد الكبارى بدائرة قسم شرطة المطرية.





تم التحفظ على المركبة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.





