افتتح الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، معرض «أيادي مصر» للحرف اليدوية والتراثية والمنتجات الغذائية بحديقة عفلة بمدينة القناطر الخيرية، في خطوة تستهدف دعم الأسر المنتجة والحرفيين والترويج للمنتجات المحلية، وفتح آفاق تسويقية جديدة أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمصانع.



وجاء الافتتاح ضمن فعاليات يوم متكامل تنظمه محافظة القليوبية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للطفل، الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام.

وتفقد المحافظ أجنحة معرض «أيادي مصر»، التي ضمت مجموعة متنوعة من الحرف اليدوية والتراثية والمشغولات التي تعكس مهارات وإبداعات أبناء المحافظة، إلى جانب منتجات الأسر المنتجة وأصحاب المشروعات الصغيرة، مشيدًا بجودة المعروضات، ومؤكدًا أهمية دعم هذه المشروعات والحفاظ على الحرف التراثية باعتبارها جزءًا من الهوية الثقافية والإنتاجية للقليوبية.



كما تفقد معرض المنتجات الغذائية، الذي شهد مشاركة عدد من كبرى المصانع والشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية بالمحافظة، حيث استعرضت الشركات مجموعة متنوعة من منتجاتها أمام الجمهور، بهدف التعريف بالمنتجات المحلية وإتاحة الفرصة للمواطنين للتعرف عليها، وتعزيز التواصل المباشر بين المنتجين والمستهلكين.



وأكد محافظ القليوبية أهمية تنظيم مثل هذه المعارض في إبراز الإمكانات الصناعية والإنتاجية التي تتمتع بها المحافظة، ودعم الصناعة الوطنية، وتوفير منصات تسويقية متنوعة تساعد أصحاب المشروعات والمصانع على عرض منتجاتهم والتعريف بها، بما يسهم في تنشيط حركة البيع والتجارة وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية.



ويأتي تنظيم هذه الفعاليات بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، في إطار التعاون بين المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي لتنفيذ أنشطة مجتمعية متنوعة تستهدف دعم الأسر المنتجة، وتشجيع الحرف اليدوية والتراثية، والترويج للصناعات الغذائية، وتعزيز المشاركة المجتمعية، بما يسهم في دعم جهود التنمية المحلية وبناء مجتمع أكثر إنتاجًا وتكافلًا.