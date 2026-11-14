تشريعية النواب تبحث تشغيل فرع مؤقت للشهر العقاري بصان الحجر وجاهزية المنظومة الإلكترونية

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الاثنين طلب الإحاطة بشأن الإسراع في تشغيل فرع توثيق شهر عقاري مؤقت بمكتب بريد صان الحجر بمحافظة الشرقية، لحين إنشاء مجمع المحاكم، إلى جانب بحث مدى جاهزية منظومة الشهر العقاري الإلكتروني لاستيعاب حجم الطلب المتوقع قبل التشغيل الفعلي.

وتبحث اللجنة طلبات إحاطة بشأن التأخير في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع توسعات محطة مياه شطوره بمركز طهطا، وعدم الانتهاء من إنشاء مستشفى طما بمحافظة سوهاج.

رفع كفاءة شوارع مدينة دكرنس

إلى جانب توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء ثلاثة كباري بمركز دار السلام، وتدبير 60 مليون جنيه لرفع كفاءة شوارع مدينة دكرنس، واستكمال محور وسط الدلتا.