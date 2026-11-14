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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الشرقية.. ضبط طن لحوم مخالفة وتحرير 3 محاضر خلال حملة تفتيشية بالزقازيق

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
محمد الطحاوي

شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومحال الجزارة ومنافذ بيع وتداول اللحوم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط المخالفات والتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات المعروضة، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد السيد بشار، وكيل وزارة الطب البيطري بالشرقية، أن مديرية الطب البيطري، ممثلة في إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وبإشراف الدكتورة إيمان صلاح الدين عليوة، مديرة إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم والقائم بأعمال مدير عام الصحة العامة والمجازر، وبالاشتراك مع مديرية التموين بمدينة الزقازيق، استهدفت الأسواق ومحال الجزارة والثلاجات والمطاعم والهايبرات بمدينة الزقازيق.

وأسفرت الحملة عن تحرير (٣) محاضر، وضبط نحو ( طن و٣٠ كجم) من اللحوم البلدية المذبوحة خارج المجازر الحكومية، واللحوم المجمدة مجهولة المصدر والمخالفة للمواصفات القياسية المصرية والاشتراطات الصحية.

وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات التفتيشية والرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

الشرقية محافظ الشرقية الحملات التفتيشية والرقابية الصحة العامة وسلامة المواطنين

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