الشرقية.. غلق وتشميع 15 منشآة طبية خاصة تعمل بدون ترخيص بالحسينية

شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف المرور المفاجئ على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة ومعامل التحاليل بنطاق المحافظة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بها والالتزام بتطبيق معايير الجودة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الملتزمين، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قيام فريق عمل اللجنة المشكلة من إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية، و مفتشي العلاج الحر بادراة صحة الحسينية، و الأجهزة الأمنية بقسم شرطة مركز الحسينية بشن حملة مفاجئة للتفتيش على المراكز الطبية الخاصة بنطاق مركز الحسينية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية .

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن جهود الحملة أسفرت عن ضبط ( ١٥ ) منشآة طبية خاصة ،تمثلت في (مراكز جراحية وعيادات طبية ومعامل) ،تعمل بدون ترخيص بمركز ومدينة الحسينية، وبها نقص في الاشتراطات الصحية، وفقاً للقواعد واللوائح المنظمة للعمل بالمنشآت الطبية غير الحكومية،و مخالفة قانون البيئة وسياسة مكافحة العدوى لعدم وجود عقود للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بهذه المراكز، مما يمثل خطرًا داهمًا على صحة المرضى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم إثبات جميع المخالفات بمعرفة أعضاء اللجنة، و تم غلق وتشميع المنشآت الـطبية المخالفة ال ( ١٥) بالكامل، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية .

وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المنشآت المخالفة، لمزاولة النشاط الطبي بدون ترخيص، وكذلك مخالفة قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية، وقانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ وتعديلاته.