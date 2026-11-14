محافظة الإسماعيلية تواصل حملات النظافة ورفع كفاءة الإنارة بمحيط المواقف ومجمع المحاكم

تواصل الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الإسماعيلية ، تكثيف حملات النظافة العامة ورفع كفاءة منظومة الإنارة، على مدار الفترتين الصباحية والمسائية، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية.

واستهدفت الحملات عددًا من المناطق الحيوية ذات الكثافة المرورية والجماهيرية، حيث تضمنت أعمال النظافة رفع التراكمات والمخلفات وتجريد الأتربة بمحيط مجمع مواقف الإسماعيلية العمومي، وجانبي شارع شبين الكوم، والمنطقة المحيطة بمجمع المحاكم وحرم المجمع، وصولًا إلى شارع إدارة المرور المؤدي إلى شارع شبين الكوم.

وفي سياق متصل، نفذت فرق الصيانة والكهرباء والإنارة العامة أعمال مراجعة وصيانة شاملة لشبكة الإضاءة، شملت إصلاح الكشافات المعطلة واستبدال التالف منها وتركيب كشافات ليد موفرة للطاقة، بمحيط الموقف العمومي ومجمع المحاكم، وخلف الأبراج، إلى جانب رفع كفاءة الإنارة بنفق جامعة قناة السويس، بما يسهم في تحسين مستوى الرؤية الليلية وتعزيز عوامل الأمان والسلامة للمواطنين والمركبات.

وأكد دكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية استمرار الحملات الميدانية بصورة يومية وعلى مدار الورديات، لمتابعة مستوى النظافة وكفاءة الإنارة العامة، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو معوقات، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات والحفاظ على المظهر الحضاري بمختلف المناطق