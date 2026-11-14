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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«سانت كاترين» على خريطة السياحة العالمية.. تدفق متواصل للأفواج الأجنبية

السياح بمدينة سانت كاترين
السياح بمدينة سانت كاترين
ايمن محمد

تواصل مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء استقبال الأفواج السياحية والزائرين من مختلف الجنسيات، وسط إقبال على زيارة معالمها الدينية والتاريخية والطبيعية، في مشهد يعكس ما تتمتع به المدينة من مكانة سياحية وروحانية استثنائية، تجعلها إحدى أبرز الوجهات السياحية المصرية ذات الطابع العالمي.

وتشهد المدينة استمرار توافد السائحين الراغبين في اكتشاف طبيعتها الجبلية الفريدة، وزيارة المواقع الدينية والأثرية، والتعرف على تراثها الثقافي والإنساني، إلى جانب الاستمتاع بالأجواء الهادئة والمقومات البيئية التي تميز المنطقة.

وتحرص الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، على تقديم التسهيلات والخدمات اللازمة لاستقبال الزائرين، وتيسير تحركات الأفواج السياحية، وتهيئة الأجواء المناسبة لزيارتهم، بما يسهم في تحسين تجربتهم السياحية وإبراز الصورة الحضارية للمدينة.

وأوضح مبروك الغمريني، رئيس مدينة سانت كاترين، أن المدينة تحظى باهتمام متزايد من السائحين والزائرين، في ظل تنوع المقومات السياحية التي تتمتع بها، مؤكدًا حرص الأجهزة التنفيذية على توفير جميع سبل الراحة للوفود السياحية، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتذليل أي عقبات قد تواجه الزائرين، وتقديم صورة مشرفة عن المدينة ومقوماتها السياحية.

وأضاف الغمريني أن سانت كاترين تمتلك فرصًا واعدة لتعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، خاصة مع ما تشهده من جهود لتطوير الخدمات والمرافق، والاستفادة من مقومات السياحة الدينية والبيئية والجبلية، بما ينعكس إيجابًا على الحركة السياحية ويدعم العمل لأبناء المدينة.

جنوب سيناء سانت كاترين السياح اقبال معالم

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