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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين الإسماعيلية يواصل حملاته الرقابية على الأسواق والمخابز ومتابعة المطاحن

الحملة
الحملة
الإسماعيلية انجي هيبة

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة، لضبط الأسواق ومتابعة تداول السلع، والتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي للتلاعب بالأسعار واحتكار السلع.

وأشار مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، إلى أنه تم المرور على مطحن السلام بالمنطقة الصناعية، وصوامع القنطرة شرق؛ لمتابعة سير العمل والوقوف على مدى الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية.

وخلال متابعة أعمال مطحن السلام، شدد وكيل وزارة التموين على ضرورة الالتزام بجودة الدقيق المنتج، ومراجعة الموازين والتأكد من مطابقة منتجات الدقيق والنخالة بنوعيها للمواصفات المقررة.

كما تابع أعمال صوامع القنطرة شرق، واطمأن على حجم المخزون من القمح المحلي والمستورد، وسلامة عمليات التخزين، ومدى الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على جودة الأقماح وسلامتها.

وشدد وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية على ضرورة التصدي بكل حزم لكافة صور الغش والتلاعب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية لضمان وصول سلع آمنة ومطابقة للمواصفات للمواطنين.

كما ناشد المواطنين التعاون مع مديرية التموين والإبلاغ عن أي وقائع فساد أو غش تجاري أو مخالفات تموينية، من خلال أرقام الشكاوى التالية: رقم مباحث التموين/ ٣٩١١٠١٠ رقم غرفة عمليات مديرية التموين/ ٣١٠٧٢٠٢ رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨ وزارة التموين والتجارة الداخلية.

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