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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عموتة يقود مران الأهلي الليلة استعدادًا لمواجهة بيراميدز.. وعودة أفشة للتدريبات

عموتة
عموتة
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن تفاصيل استعدادات الفريق الأول لكرة القدم لمواجهة بيراميدز، المقرر إقامتها يوم 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات المرحلة المقبلة من بطولة الدوري.

عموتة يقود مران الأهلي الليلة

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»، أن الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، يقود مران الفريق مساء اليوم، عقب عودته من الإجازة فجر أمس، لبدء التحضيرات الفنية والبدنية لمواجهة بيراميدز المرتقبة.

وأضاف المصدر أن الجهاز الفني يسعى لاستغلال فترة التوقف الحالية في تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل، ورفع معدلات اللياقة البدنية، إلى جانب الاطمئنان على حالة المصابين ومدى جاهزيتهم للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات.

وأوضح أن محمد مجدي أفشة، لاعب وسط الأهلي، ينتظم في التدريبات الجماعية بداية من اليوم، بعد تعافيه من الجراحة التي خضع لها مؤخرًا لاستئصال الزائدة الدودية، مشيرًا إلى أن عودته تمثل إضافة للجهاز الفني، الذي سيعمل على متابعة حالته البدنية والفنية خلال التدريبات المقبلة.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الجهاز الفني يضع مواجهة بيراميدز ضمن أولوياته خلال المرحلة الحالية، في ظل رغبة عموتة في استغلال فترة التوقف لتجهيز جميع العناصر والوصول بالفريق إلى أفضل حالة قبل اللقاء.

الحسين عموتة عموتة الأهلي بيراميدز الدوري المصري

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