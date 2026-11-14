نقابة القراء تمنح الشيخ عوض الفردي العضوية الشرفية تقديرًا لمسيرته مع القرآن الكريم

أعلن الشيخ محمد حشاد، نقيب القراء، منح الشيخ عوض الفردي العضوية الشرفية للنقابة، وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة المقرر عقده السبت المقبل، تقديرًا لمسيرته الطويلة في خدمة القرآن الكريم وإتقانه التلاوة والتجويد.

منح الشيخ عوض الفردي العضوية الشرفية

وقال الشيخ محمد حشاد، في تصريح خاص لـ«صدى البلد»، إن منح الشيخ عوض الفردي العضوية الشرفية يأتي تقديرًا لمكانته ورحلته مع كتاب الله، داعيًا الله أن يمد في عمره ويمتعه بالصحة والعافية، حتى يسعد محبيه بتلاواته وتجويده للقرآن الكريم.

نموذج يستحق التقدير والاحتفاء

وأضاف نقيب القراء: «مثل هذا الرجل قل أن يجود بمثله الزمان»، مشيرًا إلى ما يمثله من نموذج يستحق التقدير والاحتفاء.



وكان الشيخ عوض الفردي قد شارك في الموسم الثاني من برنامج «دولة التلاوة»، ولفت الأنظار بتلاوته وأدائه المتميز، وحظي بإشادة لجنة التحكيم وتأثر الحاضرين بمشاركته.

ضيف شرف دائم

كما قرر وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري تخصيص مسار خاص له ومقعد ضيف شرف دائم في البرنامج خلال الموسم الحالي، تقديرًا لرحلته الطويلة مع القرآن الكريم، خاصة أنه يبلغ من العمر 91 عامًا، وأمضى سنوات عمره في حفظ القرآن وتلاوته.