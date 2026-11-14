الاحتلال يواصل خرق وقف إطلاق النار.. 16 شهيدًا و68 مصابًا خلال 48 ساعة بغزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، يوم السبت، استشهاد 16 مواطنًا وإصابة 68 آخرين، جراء العدوان الإسرائيلي، خلال الـ48 ساعة الماضية.

قالت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، أن حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، ارتفعت إلى 1643 شهيدًا و5964 مصابًا، إضافة إلى انتشال جثامين 850 شهيدًا.

وأفادت الوزارة بأن الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، ارتفعت إلى 74,695 شهيدًا و176,093 مصابًا.

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة وفاة طفل رضيع يبلغ من العمر 9 أشهر، نتيجة البرد الشديد، ما يرفع عدد وفيات البرد في القطاع إلى 11 حالة.

ولفتت إلى إضافة 21 شهيدًا إلى الإحصائية التراكمية، بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من لجنة اعتماد الشهداء، وذلك منذ آخر تحديث للإحصائية في 7 نوفمبر الجاري.