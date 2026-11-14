الإجرام لم يتوقف.. طلب عاجل للجنائية بفتح تحقيق جديد لجرائم الإبادة الإنجابية بغزة

قدمت مؤسسات حقوقية دولية إحاطة رسمية إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تطالبه فيها بفتح تحقيق خاص في جرائم الإبادة الإنجابية بغزة وعموم فلسطين.

أكد تقرير طلب الإحاطة على أن ذلك يأتي للتذكير بالنمط الخطير من الانتهاكات وإنها لم تقتصر على تدمير المنشآت الصحية، بل امتدت لتشمل مستشفيات الولادة ومراكز الإخصاب والخصوبة واستهداف النساء الحوامل والمواليد الجدد.

وتخريب الأجواء وإفساد الظروف الصحية والإنسانية الضرورية لاستمرار الحياة والإنجاب.

واستندت الإحاطة إلى تقارير أممية وحقوقية، من بينها تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة الصادرة في مارس وسبتمبر 2025، فضلا عن تقارير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والمنتدى الدولي للعدالة وغيرها من الوثائق التي ترصد الانتهاكات المرتبطة بالحق في الصحة والحياة والإنجاب.

وأكدت المؤسسات أن استهداف الصحة الإنجابية يتجاوز الاعتداء على المرافق الطبية باعتباره مساسا مباشرا بالحق في الحياة والصحة والإنجاب وتهديدا لمستقبل المجتمع الفلسطيني وأجياله القادمة.