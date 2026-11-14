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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من قلب المصانع.. وزير الإنتاج الحربي: عجلة الإنتاج لا تتوقف.. والعمل مستمر على مدار أيام الأسبوع

الإنتاج الحربي
الإنتاج الحربي
كريم الخطيب

أكد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الحرص على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز الدور الوطني لشركات الإنتاج الحربي لتلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة، وتوطين أحدث التكنولوجيات، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، والاستثمار في رأس المال البشري، بما يسهم في دعم العملية التصنيعية وتقليل الفاتورة الاستيرادية وتحقيق مستهدفات الدولة بدفع عجلة الإنتاج والتنمية المستدامة إلى الأمام.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة أجراها وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم السبت، بشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي)، للاطمئنان على سير العمل ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات وخطط التطوير بالشركة.

واطّلع الوزير، خلال الزيارة الميدانية، على عدد من خطوط الإنتاج ومراحل التصنيع، وتابع معدلات الإنتاج ومدى الالتزام بالخطط والجداول الزمنية المحددة.

وقال الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط إن هذه الجولة تعكس أن عجلة الإنتاج بشركات الإنتاج الحربي لا تتوقف، وأن العمل مستمر على مدار أيام الأسبوع، انطلاقًا من المسئولية الوطنية التي تضطلع بها الوزارة وشركاتها التابعة في تلبية احتياجات القوات المسلحة والمساهمة في دعم مسيرة التنمية الصناعية، موضحاً أن المتابعة الميدانية المستمرة تستهدف الوقوف على معدلات الأداء الفعلية، والتعامل الفوري مع أي تحديات قد تؤثر على انتظام العملية الإنتاجية.

وأوضح الوزير أن ما تمتلكه شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية من قدرات تصنيعية وتكنولوجية وفنية متطورة، والتزامها بتطبيق معايير الجودة بمختلف مراحل الإنتاج، إلى جانب قدرتها على توفير منتجات بجودة عالية وأسعار تنافسية، يمثل قاعدة مهمة لتعزيز فرص التوسع في الإنتاج وفتح آفاق جديدة للتصدير.

وشدد وزير الدولة للإنتاج الحربي على ضرورة مواصلة تطوير منظومة العمل والإنتاج بالشركة، والاستغلال الأمثل لما تمتلكه من إمكانيات وموارد، مع إيلاء أهمية خاصة إلى رفع كفاءة العاملين وتنمية مهاراتهم وصقل خبراتهم، علاوة على تشجيع الابتكار لتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية.

وخلال الجولة، شارك الوزير العاملين بالشركة أداء صلاة الجمعة، في أجواء عكست روح الألفة والتواصل المباشر مع العاملين، والحرص على التواجد بينهم ومشاركتهم مختلف المناسبات، تقديرًا لدورهم وجهودهم المخلصة في دفع عجلة الإنتاج واستمرار مسيرة العمل والعطاء.

وزير الدولة للإنتاج الحربي الإنتاج الحربي وزير الإنتاج الحربي القوات المسلحة

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