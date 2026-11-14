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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إفريقية النواب تستعرض دور مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

تعقد لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، الاثنين اجتماعاتها للتعرف على الدور المحوري لمركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، وبرامجه الهادفة إلى بناء قدرات الكوادر المصرية والإفريقية في مجالات تسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، وذلك بحضور مدير المركز.

كما تستكمل لجنة الدفاع والأمن القومي مناقشة مقترح خطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.

لجنة الاقتراحات والشكاوى.. تبحث تطوير الخدمات الصحية وإنشاء المستشفيات والوحدات الطبية بعدد من المحافظات

 

كما تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى عددًا من الاقتراحات برغبة بشأن تجديد بطاقات التأمين الصحي لكبار السن كل ثلاث سنوات بدلًا من التجديد السنوي، وترميم وتشغيل الوحدة الصحية والمستشفى بقرية الجورة بالشيخ زويد، واستبدال مبنى مستشفى أسيوط العام بمبنى مستشفى النساء والتوليد، وإنشاء مستشفيات أخميم المركزي والزرقا المركزي ومستشفى للأمراض النفسية والعصبية بمدينة العامرية.

كما تبحث عودة القومسيون الطبي لمستشفى الدلنجات، وتوفير جهاز رنين مغناطيسي بمستشفى القنطرة غرب، واستكمال بناء مستشفى المبرة بميت غمر، وتطوير مستشفى أبو المنجا المركزي بشبرا الخيمة، وضمان استمرارية علاج مرضى الأمراض المزمنة وتأمين المستحضرات الدوائية الأساسية.

وتناقش اللجنة كذلك استكمال صيانة خطوط التليفونات الأرضية وكابلات الألياف الضوئية بقرية منقباد بمحافظة أسيوط . 

لجنة الشئون الإفريقية بناء السلام مركز القاهرة الدولي الكوادر المصرية لجنة الدفاع والأمن القومي مجلس النواب

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