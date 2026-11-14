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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

علم مصر يرفرف فوق أولمبياد داكار.. إنجاز تاريخي لشباب الجمهورية الجديدة

داكار
داكار
ياسمين تيسير

لم تكن لحظة رفع علم مصر في حفل ختام أولمبياد الشباب «داكار 2026» مجرد مشهد بروتوكولي عابر، بل كانت خاتمة تليق بحكاية استثنائية، بطلها جيل من الشباب قرر ألا يعود من السنغال إلا ومعه قطعة من المجد.

وكان البطل يوسف حسن كمال، صاحب ذهبية التايكوندو في وزن تحت 48 كجم، على موعد مع لحظة العمر؛ حمل علم مصر في طابور عرض الوفود، وكأنه يحمل أحلام ملايين المصريين، ويعلن للعالم أن الأبطال الذين اعتلوا منصات التتويج يستحقون أن يقودوا مشهد الوداع.

12 ميدالية.. وحكاية وطن

عادت البعثة المصرية بـ12 ميدالية، بينها 6 ذهبيات وفضية و5 برونزيات، لتحجز المركز الرابع عالميًا، وتصبح أول دولة عربية وإفريقية تحقق هذا الرصيد من الذهب في نسخة واحدة، وأفضل دولة من القارتين في الترتيب العام.

والأكثر دلالة أن هذا الإنجاز تحقق ببعثة قوامها 44 لاعبًا ولاعبة في 18 رياضة، وسط قيود وتحديات وغياب بعض الألعاب التي اعتادت مصر المنافسة فيها، بينما شاركت السنغال ببعثة تضم 136 لاعبًا ولاعبة في 25 رياضة.

إدريس.. مهندس الحلم الأوليمبي

وراء هذه الصورة المضيئة يقف عمل مؤسسي تقوده اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس ياسر إدريس، نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء، الذي آمن بأن صناعة الأبطال لا تعرف المصادفة، وأن النجاح يحتاج إلى رؤية تجمع الاتحادات وتوحد الجهود وتستثمر المواهب.

وبالتعاون مع الاتحادات الأولمبية، وفي ظل دعم وزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير جوهر نبيل، اكتملت ملامح منظومة العمل التي أثمرت هذا الحصاد.

اولمبياد الشباب داكار الالعاب الاوليمبية

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