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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بدون الـVAR.. الجزائر وتوجو| حكم مثير للجدل يشارك في مباراة الأزمة بين المغرب والسنغال

الجزائر
الجزائر
ياسمين تيسير

تقام مباراة الجزائر وتوجو في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027 اليوم، السبت، على ملعب حسين آيت بالجزائر، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة. 

وتمثل المباراة أهمية للفريقين، خاصة للجزائر الذي يسعى لمواصلة الانتصارات والصدارة، ويريد الحفاظ عليها واستغلال عامل الأرض والجمهور. 

ويدير المباراة طاقم التحكيم من الجابون بقيادة الحكم بيير أتشو، ويعاونه بوريس مارليز وأموس ندوونح، والحكم الرابع كريج موكاجني.

 من هو الحكم بيير أتشو؟

 الحكم بيير أتشو مواليد 1992، من أصغر الحكام في أفريقيا، 34 سنة.

 دولي من 2018، ومن الحكام كثيري الجدل على مستواه الفني، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات.

 مشاركاته في بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة:

أدار ثلاث مباريات في بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة:

 مباراة في دور المجموعات، الجولة الأولى، الجزائر والسودان، وانتهت بفوز الجزائر بثلاثية نظيفة. 

 أدار مباراة دور الستة عشر مصر وبنين، وانتهت بفوز مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف. 

 شارك في مباراة الأزمة بين المغرب والسنغال كحكم VAR. 

أدار مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، والتي انتهت بفوز السنغال بهدف مقابل لا شيء.

الجزائر توجو امم افريقيا

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