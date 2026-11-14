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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربي يستقبل سفير فيتنام بالقاهرة لبحث آفاق التعاون المشترك في مجالات التصنيع ونقل وتوطين التكنولوجيا

وزير الإنتاج الحربي وسفير فيتنام بالقاهرة
وزير الإنتاج الحربي وسفير فيتنام بالقاهرة
كريم الخطيب

في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز الشراكات الدولية وتوسيع قاعدة التعاون الصناعي مع الدول الصديقة، استقبل الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، نجوين نام دونج سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى القاهرة والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للشراكة في مختلف المجالات التصنيعية والتكنولوجية.


ويأتي اللقاء في ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص الدولي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، بما يدعم جهود الدولة لتطوير الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، انطلاقاً من الموقع الاستراتيجي المتميز لمصر باعتبارها بوابة رئيسية للأسواق الأوروبية والإفريقية والعالمية.


واستعراض وزير الدولة للإنتاج الحربي الإمكانات والقدرات التصنيعية المتطورة التي تمتلكها وزارة الإنتاج الحربي، حيث أوضح الوزير أن الوزارة تضم 15 شركة صناعية و4 شركات خدمية، تعمل وفق منظومة متكاملة تجمع بين الصناعات الدفاعية والمدنية، وتستند إلى بنية تحتية صناعية وتكنولوجية متطورة وخبرات تراكمية ممتدة.


وأوضح "جمبلاط" أن شركات الإنتاج الحربي تمتلك قدرات متنوعة في مجال الصناعات الدفاعية، تشمل إنتاج الذخائر بمختلف أعيرتها، وتصنيع وتطوير الدبابات والهاونات والمدافع، إلى جانب الرادارات وأجهزة الإشارة والحرب الإلكترونية، فضلاً عن استغلال فائض الطاقات الإنتاجية في خدمة المجتمع المدني ، و  منها إمكانات الصيانة والإصلاح  بشركة الصيانة والتوريدات و الحلول المتكاملة  والاتصالات ونظم المعلومات، بشركة «تويا للتكنولوجيا»، بما يعكس تنوع القاعدة الصناعية للوزارة وقدرتها على تلبية متطلبات التصنيع المتخصص.


وأشار "جمبلاط" إلى الدور الذي يقوم به مركز التميز العلمي والتكنولوجي والذى يضم كوادر مؤهلة على أعلى مستوى في ربط البحث العلمي بالتطبيقات الصناعية، وتحويل مخرجات البحث والتطوير إلى منتجات قابلة للتصنيع، بما يعزز الابتكار ويدعم توطين التكنولوجيا واستعرض كذلك القدرات المتاحة في مجال إنتاج المسبوكات الحديدية وغير الحديدية، وإنتاج الصلب، وغيرها من الصناعات المغذية التي تمثل ركيزة مهمة لتعميق التصنيع المحلي.


وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى اعتزام المشاركة في معرض فيتنام الدولي للصناعات الدفاعية 2026، بما يمثل خطوة مهمة نحو التعريف بالإمكانات الصناعية والتكنولوجية لشركات الإنتاج الحربي، وفتح قنوات للتواصل المباشر مع الشركات والمؤسسات الدولية، واستكشاف فرص الشراكة والتصنيع المشترك.


ومن جانبه، أعرب السفير الفيتنامي السيد نجوين نام دونج عن سعادته بهذا اللقاء، وترحيب بلاده بدعوة وزارة الإنتاج الحربي للمشاركة في المعرض، مؤكداً تطلع الجانب الفيتنامي إلى إقامة شراكات صناعية مشتركة مع شركات الوزارة في عدد من المجالات، والاستفادة من الخبرات والإمكانات التصنيعية المتاحة لدى الجانبين، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم نقل وتبادل التكنولوجيا.


كما أبدى الجانب الفيتنامي اهتماماً خاصاً بالتعاون في مجال الصناعات الدفاعية ، هذا إلى جانب التعاون في مجال نظم المعلومات والتحول التكنولوجي ، مشيراً إلى إمكانية بحث فرص التعاون في هذا المجال من خلال شركة «تويا للتكنولوجيا» التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، بما يتيح الاستفادة من خبراتها وإمكاناتها في تطوير الحلول التكنولوجية ونظم المعلومات.


وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان تطلعهما إلى البناء على هذا التواصل وبلورة مجالات التعاون المطروحة إلى خطوات تنفيذية وشراكات عملية، بما يعزز العلاقات الاقتصادية والصناعية بين مصر وفيتنام، ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون بين مؤسسات وشركات البلدين.

وزير الإنتاج الحربي الإنتاج الحربي سفير فيتنام

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