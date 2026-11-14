بنفس طريقة ويلت تشامبرلين.. محمد صلاح يحتفل بالهدف 70

حرص محمد صلاح، نجم طرابزون التركي والمنتخب، على الاحتفال بوصوله للهدف 70.

واتبع محمد صلاح، عقب المباراة، طريقة ويلت تشامبرلين، أكثر لاعب حطم أرقاما قياسية في الـNBA، وصاحب الرقم القياسي بـ100 نقطة في مباراة واحدة.



وظهر محمد صلاح عقب المباراة بورقة عليها رقم 70، على طريقه ويلت ونفس المظهر.

وتتوجه بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى مالاوي غدا، الأحد، استعداداً لمواجهة منتخب مالاوي يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027.

وتغادر بعثة المنتخب صباح يوم الأحد 15 نوفمبر 2026 على متن طائرة خاصة، وتستغرق رحلة الطيران حوالي 7 ساعات.