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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصدر بالأهلي: إمام عاشور ليس للبيع.. ويوضح حقيقة عرض الدرعية السعودي لضم اللاعب| خاص

إمام عاشور
إمام عاشور
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة الأنباء المتداولة بشأن اهتمام نادي الدرعية السعودي بالتعاقد مع إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

مصدر بالأهلي: إمام عاشور ليس للبيع

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»، أن إدارة الأهلي لم تتلق أي عروض من نادي الدرعية السعودي لضم إمام عاشور، سواء بصورة رسمية أو من خلال اتصالات شفهية، مشددًا على أن ما تردد بشأن وجود مفاوضات سعودية للتعاقد مع اللاعب لا أساس له من الصحة.

وقال المصدر إن إمام عاشور ليس للبيع، ولا توجد أي نية لدى إدارة الأهلي للموافقة على رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أو بنهاية الموسم الجاري، في ظل تمسك النادي باستمرار اللاعب باعتباره أحد العناصر المهمة في صفوف الفريق.

وأوضح أن الجهاز الفني يسعى خلال الفترة الحالية إلى تجهيز إمام عاشور فنيًا وبدنيًا، من أجل استعادة مستواه والعودة للمشاركة في المباريات المقبلة، والاستفادة من قدراته خلال المرحلة القادمة.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن عقد إمام عاشور مع الأهلي ممتد حتى عام 2030، وهو ما يعكس تمسك الإدارة باستمرار اللاعب، وعدم وجود أي تفكير في الاستغناء عن خدماته خلال الفترة المقبلة.

إمام عاشور الأهلي أخبار الأهلي الدرعية السعودي

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