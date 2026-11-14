هل ينجح بوكيتينو في إنهاء لعنة مانشستر يونايتد وإعادة أمجاد أولد ترافورد؟

لم يكن تعاقد مانشستر يونايتد مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مجرد خطوة لتغيير المدير الفني أو محاولة لاحتواء تراجع النتائج بقدر ما يمثل بداية مرحلة جديدة يسعى خلالها النادي لاستعادة هويته المفقودة بعد سنوات من التخبط الذي طال مختلف جوانب العمل داخل قلعة أولد ترافورد.

ووصل بوكيتينو البالغ من العمر 54 عاما إلى مقعد المدير الفني خلفا لمايكل كاريك حاملا آمالا كبيرة في إعادة مانشستر يونايتد إلى الطريق الصحيح بعدما ارتبط اسمه بالنادي لفترات طويلة قبل أن تتحول هذه الرغبة إلى واقع في واحدة من أصعب اللحظات التي عاشها الفريق خلال السنوات الأخيرة.

فالمدرب الأرجنتيني لا يتسلم فريقا يحتاج إلى بعض التعديلات التكتيكية وإنما يجد نفسه أمام مجموعة من الأزمات المتشابكة بداية من تراجع الثقة داخل غرفة الملابس مرورا بضعف التشكيلة وغياب التوازن بين الخطوط وصولا إلى الضغوط الإدارية والجماهيرية التي جعلت مهمة أي مدرب في أولد ترافورد أكثر تعقيدا.

ومع وجود مانشستر يونايتد في منطقة الهبوط وتحقيقه 3 انتصارات فقط خلال أول 15 مباراة من موسم 2026-2027 تبدو المهمة أكبر من مجرد تحسين النتائج إذ سيكون على بوكيتينو وضع أسس مشروع جديد قادر على إنهاء حالة الفوضى التي تلاحق النادي.

استعادة هوية الفريق قبل البحث عن الانتصارات

يأتي بناء شخصية جديدة لمانشستر يونايتد في مقدمة الملفات التي يتعين على بوكيتينو التعامل معها بعدما فقد الفريق الكثير من ملامحه الفنية والنفسية وأصبح عاجزا عن الحفاظ على استقراره حتى خلال المباريات التي يقدم فيها فترات جيدة.

وكشفت النتائج الأخيرة عن حجم الأزمة التي يعيشها اللاعبون فرغم العودة في النتيجة أمام روما وأستون فيلا خلال آخر مباراتين لمايكل كاريك لم تنجح هذه اللحظات في إعادة الهدوء إلى الأجواء داخل الفريق خاصة بعد التعادل المثير أمام أستون فيلا بنتيجة 4-4.

وكانت ردود أفعال اللاعبين عقب المباراة مؤشرا واضحا على حجم الضغوط بعدما تحدث باتريك دورغو عن إحباطه من الوضع الذي يعيشه النادي رغم مساهمته في إنقاذ الفريق من الخسارة بهدف وتمريره حاسمة.

ثغرات التشكيلة تضع الانتقالات الشتوية تحت الاختبار

لن يتمكن بوكيتينو من تنفيذ أفكاره الفنية بالشكل المطلوب دون معالجة النقص الواضح في قائمة مانشستر يونايتد بعدما كشفت سياسة التعاقدات الأخيرة عن اختلال في توزيع الاستثمارات بين المراكز المختلفة.

ورغم تركيز الإدارة على إعادة تشكيل الخط الهجومي خلال الموسم الماضي ثم تدعيم خط الوسط في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة فإن عددا من الاحتياجات الأساسية ظل دون معالجة خاصة في مركز الجناح الأيسر ومركز المهاجم الصريح إلى جانب النقص الواضح في الخط الخلفي.

وتبدو أزمة المهاجم البديل من أبرز المشكلات التي ستواجه بوكيتينو في ظل غياب بنيامين سيسكو حتى يناير وعدم وجود بديل متخصص قادر على تعويضه بصورة مقنعة ليصبح جوشوا زيركزي الخيار الوحيد المتاح في مركز رأس الحربة رغم عدم شعوره بالراحة في هذا الدور.

الدفاع.. نقطة الانطلاق نحو تصحيح المسار

يمثل الخط الخلفي أحد أكثر الملفات إلحاحا أمام المدير الفني الجديد بعدما تحول إلى نقطة ضعف واضحة في نتائج مانشستر يونايتد الذي استقبل 30 هدفا خلال الموسم ليصبح صاحب ثالث أسوأ سجل دفاعي في الدوري الإنجليزي.

وتزداد خطورة الأرقام بالنظر إلى استقبال الفريق هدفين على الأقل في كل واحدة من مبارياته الخمس الأخيرة وهو ما يكشف أن المشكلة لا ترتبط بأخطاء فردية عابرة وإنما بخلل جماعي في التنظيم الدفاعي والتعامل مع التحولات الهجومية للمنافسين.

كما أن استقبال 30 هدفا وضع مانشستر يونايتد ضمن أكثر الفرق استقبالا للأهداف بين أندية الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى إذ لم يتفوق عليه في هذا الجانب سوى لانس الفرنسي الذي استقبل 31 هدفا .

اختبار العلاقة مع الإدارة قبل الجماهير

قد تكون قدرة بوكيتينو على التعامل مع إدارة مانشستر يونايتد بنفس أهمية قدراته الفنية في ظل الأزمات المتكررة التي أحاطت بالنادي خلال السنوات الماضية وتسببت في تعقيد تجارب عدد من المديرين الفنيين.

وتواجه عائلة جليزر ومجموعة إينيوس انتقادات مستمرة من الجماهير إلى جانب مسؤولين بارزين داخل الهيكل الإداري من بينهم عمر برادة وجايسون ويلكوكس وسط حالة من عدم الرضا عن طريقة إدارة الملف الرياضي وسياسة التعاقدات.

وسيكون ويلكوكس مدير كرة القدم أحد أبرز الأطراف التي سيحتاج بوكيتينو إلى التنسيق معها خصوصا أن نجاح أي مشروع فني يتطلب وجود تفاهم واضح بين المدير الفني والمسؤولين عن اختيار اللاعبين وتحديد احتياجات الفريق.

وتشير التجارب السابقة إلى أن التغييرات المتكررة في الجهاز الفني لم تكن كافية لإنهاء أزمات مانشستر يونايتد إذ واجه إريك تين هاج وروبن أموريم ومايكل كاريك صعوبات كبيرة في ظل غياب الاستقرار والتخبط في بعض القرارات الرياضية.