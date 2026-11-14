حسين فهمي: نسعى لفتح أسواق جديدة أمام السينما المصرية والعربية

افتتح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، اليوم السبت، فعاليات الدورة الثامنة من «أيام القاهرة لصناعة السينما» برئاسة الناقد السينمائي محمد سيد عبد الرحيم، وانطلاق «سوق القاهرة السينمائي»، وذلك ضمن أنشطة الدورة السابعة والأربعين للمهرجان، التي تحتفي هذا العام بمرور خمسين عامًا على تأسيسه عام 1976.

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من صناع السينما والمنتجين والموزعين والخبراء من مصر ومختلف أنحاء العالم، وقدمه الإعلامي شريف نور الدين، الذي استهل الحفل بالترحيب بضيوف المهرجان، مؤكدًا أهمية المراحل التي تمر بها صناعة الفيلم، بدءًا من الفكرة والكتابة والتطوير، مرورًا بالبحث عن التمويل والشركاء، وصولًا إلى عرضه أمام الجمهور.

وأشار نور الدين إلى أن أيام القاهرة لصناعة السينما وسوق القاهرة السينمائي يمثلان مساحة تجمع العاملين في الصناعة، وتتيح فرصًا للتعارف والتعاون وتبادل الخبرات، وتدعم المشروعات السينمائية الجديدة، لافتًا إلى أن احتفال المهرجان بمرور خمسين عامًا على تأسيسه يتزامن مع خطوات جديدة لتعزيز دوره في دعم صناعة السينما والأجيال الجديدة من صناع الأفلام.

تفاصيل سوق مهرجان القاهرة

واستعرض الناقد الفني محمد سيد عبد الرحيم، مدير أيام القاهرة لصناعة السينما، خلال كلمته، أبرز ملامح الدورة الثامنة، التي تشهد مشاركة 47 شريكًا من 13 دولة، إلى جانب إقامة 37 جناحًا ووجود 10 شركاء في سوق القاهرة السينمائي، فضلًا عن تنظيم 22 ندوة متخصصة، و16 محاضرة ولقاءً حواريًا مع كبار صناع السينما، إلى جانب الورش والبرامج التدريبية والمهنية.

وتتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما مجموعة من البرامج والمنصات المهنية، في مقدمتها ملتقى القاهرة السينمائي، وسوق القاهرة السينمائي، وبرنامج Cairo ProMeet، وملتقى «من الكتاب إلى الشاشة»، فضلًا عن الورش والمحاضرات واللقاءات المهنية والمبادرات الداعمة للمواهب الشابة.

وتناول عبد الرحيم أهمية التوسع في سوق القاهرة السينمائي، باعتباره منصة لفتح فرص جديدة أمام صناع الأفلام في مجالات الإنتاج المشترك والتوزيع والتعاون الدولي، وتعزيز التواصل بين الشركات والمؤسسات العاملة في الصناعة من مختلف الدول.

ووجّه الناقد الفني محمد سيد عبد الرحيم الشكر إلى جميع رعاة وشركاء سوق القاهرة السينمائي، ومن بينهم شبكة راديو وتليفزيون العرب (ART)، ولاجوني للإنتاج الفني، وكادر، ورايز ستوديو، وترافلرز للإنتاج الفني، والسينما العراقية، واتحاد المنتجين الأرمن (PFFP)، وستارز ميديا، وDTS Production، وفيدباك ستوديوز، وسينيتك للإنتاج الفني، وشيفت ستوديو، ونقطة ستوديو، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، والمصنع للإنتاج، وستوديو كالت، وإرث، وبارادوليا للإنتاج، وAA Films، وسرد، وArab American Casting، وCo-Production Salon، وRough Cut Lab Africa، ومهرجان مالمو للسينما العربية (MAFF)، وDurban FilmMart، وMedimed، وقافلة بين السينمائيات، إلى جانب AH Media، ولجنة الأفلام القطرية، وMoskino، وSony، وRED، وKatara Studios، وهيئة الأفلام المصرية، وKodak، ومهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، وشركة الإسماعيلية، ومؤسسة بغداد للسينما، ومدينة الفن العراقية، تقديرًا لدورهم في دعم السوق ومساندة أنشطته وفعالياته.

كما وجّه الشكر إلى الجهات والشركات الداعمة لملتقى القاهرة السينمائي، التي تقدم جوائز نقدية وخدمات إنتاجية وفنية للمشروعات المشاركة، وتسهم في توفير فرص حقيقية لتطويرها واستكمال مراحل إنتاجها، مثمنًا دور جميع الشركاء في دعم صناع الأفلام والمواهب السينمائية العربية.

وأعرب عن تقديره لدور النشر المشاركة في ملتقى «من الكتاب إلى الشاشة»، وهي بيت الحكمة للنشر، والدار المصرية اللبنانية، ودار نهضة مصر، ودار الشروق، والكتب خان للنشر، ودار الرواق، ودار العين، التي اختارت الروايات المشاركة في الملتقى، بما يفتح مساحات للتعاون بين صناعة النشر والسينما، ويعزز فرص تحويل الأعمال الأدبية إلى مشروعات سينمائية.

كما وجّه الشكر إلى صفوان عطية، مدير سوق القاهرة السينمائي، ومحمد حسين، مدير ملتقى القاهرة السينمائي، وزين العابدين خيري، مدير ملتقى من الكتاب إلى الشاشة، وجميع أعضاء فريق العمل الذين ساهموا في الإعداد للدورة الحالية وتنفيذ فعالياتها.

من جانبه، ألقى الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كلمة أكد خلالها أهمية أيام القاهرة لصناعة السينما باعتبارها جزءًا أساسيًا من دور المهرجان، مشيرًا إلى أن السينما ليست فنًا فقط، وإنما صناعة متكاملة تتطلب جهودًا تبدأ قبل التصوير بوقت طويل، وتستمر حتى وصول الفيلم إلى الجمهور.

وأوضح فهمي أن المهرجان يسعى من خلال أيام الصناعة إلى مساعدة صناع الأفلام على تطوير مشروعاتهم، والتواصل مع المنتجين والموزعين والشركاء من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب إتاحة الفرص أمام الشباب أصحاب المواهب والأفكار الجديدة لتحويل مشروعاتهم إلى أفلام.

وأضاف أن الاحتفال بمرور خمسين عامًا على تأسيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يمثل مناسبة لمواصلة مسيرته وفتح آفاق أوسع أمام صناعة السينما المصرية والعربية، مؤكدًا أهمية سوق القاهرة السينمائي في توفير مساحة للقاء صناع السينما وفتح أسواق جديدة للأفلام المصرية والعربية.

ووجه فهمي الشكر إلى الناقد محمد سيد عبد الرحيم، وصفوان عطية، ومحمد حسين، وزين العابدين خيري، وفريق أيام القاهرة لصناعة السينما، إلى جانب الشركاء والرعاة والمؤسسات الداعمة، مشيرًا إلى تطلعه لأن تشهد الأيام المقبلة لقاءات مثمرة وشراكات جديدة ومشروعات تصل إلى شاشات السينما.

وأعلن حسين فهمي رسميًا افتتاح الدورة الثامنة من أيام القاهرة لصناعة السينما وانطلاق فعاليات سوق القاهرة السينمائي، قبل أن يتوجه برفقة محمد سيد عبد الرحيم وصفوان عطية، مدير سوق القاهرة السينمائي، في جولة افتتاحية للتعرف على الأجنحة والشركات والمؤسسات المشاركة.

فرص للتوزيع والإنتاج المشترك والتعاون الدولي

ويستهدف سوق القاهرة السينمائي تلبية احتياجات شركات المبيعات والتوزيع، من خلال إتاحة الفرصة أمامها للقاء المشترين بصورة مباشرة، وبناء علاقات مهنية مع أسواق الخليج وأفريقيا وآسيا، وعرض قوائم أفلامها على فرق شراء المحتوى، بما يعزز فرص وصول الأعمال السينمائية إلى جمهور أوسع، ويفتح أسواقًا جديدة أمام الشركات المشاركة.

كما يوفر السوق لشركات الإنتاج مساحة لتطوير شراكات إنتاج مشترك عبر ثلاث قارات، والتواصل مع جهات التمويل وصناديق استكمال الأفلام، إلى جانب التعرف على فرق العمل والشركات العاملة في مصر وأفريقيا وآسيا، بما يدعم فرص التعاون في مراحل تطوير المشروعات وإنتاجها واستكمالها وتوزيعها.

ولا تقتصر المشاركة في السوق على شركات الإنتاج والتوزيع والمشترين، إذ يتيح أيضًا فرصًا للرعاة والمتخصصين في الصناعة للظهور والترويج من خلال الدليل الرسمي، إلى جانب فرص الوصول إلى أكثر من 2000 متخصص في الصناعة، والترويج داخل فعاليات المهرجان والسوق.

ويقام سوق القاهرة السينمائي في فندق سوفيتيل القاهرة داون تاون النيل، خلال الفترة من 14 إلى 19 نوفمبر 2026، ضمن برنامج أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تمثل منصة مهنية تجمع صناع الأفلام والمؤسسات والشركات العاملة في المجال السينمائي، وتدعم فرص التعاون والتبادل بين الأسواق المختلفة.

عن أيام القاهرة لصناعة السينما

تُعد أيام القاهرة لصناعة السينما منصة لدعم المبدعين في مختلف مراحل العمل السينمائي، وتعكس التزام المهرجان بدعم صناعة السينما العربية وتطوير مهارات العاملين بها، مع مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال. كما تتيح مساحة للتواصل وتبادل الخبرات بين صناع الأفلام والمحترفين، من خلال اللقاءات المتخصصة والبرامج التدريبية والفعاليات المهنية التي تستهدف تنمية قدرات الأجيال الجديدة وتعزيز فرص التعاون داخل الصناعة.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويحتفل هذا العام بمرور خمسين عامًا على انطلاق دورته الأولى عام 1976.

ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، ويحمل الاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، ويواصل دوره منصةً دوليةً للتبادل الثقافي والاحتفاء بالفن السينمائي.