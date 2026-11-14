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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

35 ألف كتاب و9 عروض مسرحية.. كيف تصل الثقافة إلى 250 قرية في مصر؟

مشروع المواجهة والتجوال
مشروع المواجهة والتجوال
ثقافة

وسط تفاعل الأهالي مع العروض والفعاليات الثقافية والفنية، يواصل مشروع «المواجهة والتجوال» التابع لوزارة الثقافة جولاته لنشر الفنون والإبداع في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بعدما أتم جولاته الميدانية في 10 محافظات، شملت الجامعات ومراكز الشباب وقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في إطار جهود إتاحة الخدمات الثقافية للمواطنين والوصول بها إلى أماكن إقامتهم.

وتستهدف المرحلة السابعة من المشروع الوصول إلى نحو 250 قرية، من خلال تقديم 9 عروض مسرحية، وتوزيع أكثر من 35 ألف كتاب، واكتشاف المواهب بالتعاون مع أكثر من 20 جامعة ومئات المدارس ودور الرعاية، إلى جانب عروض الفنون الشعبية وورش الحرف التراثية. وانطلقت المرحلة من محافظة قنا، ومن المقرر أن تمتد حتى حلايب وشلاتين في يونيو 2027، فيما تشمل الجولة المقبلة محافظتي كفر الشيخ والبحيرة.

وفي السطور التالية، نستعرض أبرز المعلومات عن المشروع وأهدافه وأنشطته في سؤال وجواب:-

س: ما هو مشروع «المواجهة والتجوال»؟
ج: مشروع ثقافي وفني تنفذه وزارة الثقافة، يستهدف إيصال الفنون والخدمات الثقافية إلى المواطنين في القرى والمناطق الحدودية والأكثر احتياجًا، من خلال العروض المسرحية والأنشطة الفنية والورش الإبداعية.

س: ما الهدف من المشروع؟
ج: تحقيق العدالة الثقافية، ونشر الوعي والمعرفة، وتعزيز الهوية الوطنية، واكتشاف المواهب الشابة، والحفاظ على التراث الثقافي والحرف اليدوية.

س: ما فكرة المشروع؟
ج: تقوم فكرته على انتقال الثقافة والفنون إلى المواطنين في أماكن إقامتهم، بدلًا من انتظار حضورهم إلى المسارح والمؤسسات الثقافية، بما يتيح لهم المشاركة في الأنشطة الفنية والإبداعية.

س: كم قرية يستهدف المشروع الوصول إليها؟
ج: تستهدف المرحلة السابعة الوصول بالخدمات الثقافية إلى نحو 250 قرية، بالتنسيق مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

س: ما أبرز الأنشطة التي يقدمها المشروع؟
ج: يقدم عروضًا مسرحية واستعراضات للفنون الشعبية، ومعارض كتب، وورشًا فنية وإبداعية، إلى جانب ورش ومعارض للحرف اليدوية والتراثية وبرامج لاكتشاف المواهب.

س: ما أبرز مستهدفات المرحلة السابعة؟
ج: تقديم 9 عروض مسرحية من إنتاج البيت الفني للمسرح، وتوزيع أكثر من 35 ألف كتاب من إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب، والتعاون مع أكثر من 20 جامعة ومئات المدارس ودور الرعاية لاكتشاف المواهب.

س: كيف يدعم المشروع المواهب الشابة؟
ج: من خلال اكتشاف المواهب في الجامعات والمدارس ودور الرعاية، واختيار أبرز العناصر وتأهيلها لتقديم عروضها على مسارح الدولة بالقاهرة والأقاليم.

س: إلى أين وصلت جولات المشروع حتى الآن؟
ج: أتم المشروع جولاته الميدانية في 10 محافظات، شملت الجامعات ومراكز الشباب وقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

س: متى تنتهي المرحلة السابعة؟
ج: انطلقت المرحلة السابعة من محافظة قنا، ومن المقرر أن تختتم فعالياتها في حلايب وشلاتين خلال يونيو 2027.

س: ما المحافظات المستهدفة في الجولة المقبلة؟
ج: محافظتا كفر الشيخ والبحيرة، وتتضمن الجولة عرض العرائس الشهير «الليلة الكبيرة»، إلى جانب الورش والفعاليات الفنية المتنوعة.

س: ما الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع؟
ج: تنفذه وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارات الداخلية، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، إلى جانب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومؤسسة «حياة كريمة»، والجامعات ومراكز الشباب.

الفعاليات الثقافية حياة كريمة المواجهة التجوال

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