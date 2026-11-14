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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الاستثمار: زيادة المكون المحلي وحماية حقوق الملكية الفكرية يعززان قدرة الشركات المصرية على التوسع

خلال الجولة
خلال الجولة
علياء فوزى

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصانع «آي لوك» للأدوات الكهربائية وحلول الأمان بالمنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، حيث استمع إلى شرح حول أنشطة الشركة ومنتجاتها ومراحل التصنيع وخططها للتوسع في الصناعات الكهربائية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية دعم الشركات المصرية التي تستثمر في الابتكار والتصميم وتطوير المنتجات، مشيرًا إلى أن امتلاك القدرات الفنية والتكنولوجية يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، ويدعم بناء علامات تجارية مصرية قادرة على المنافسة.

وأضاف أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة مواتية لنمو الشركات الصناعية وتوسعها، وتشجيع الاستثمارات التي تسهم في تطوير المنتجات وزيادة الاعتماد على القدرات المحلية في مختلف المجالات.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن زيادة المكون المحلي في المنتجات الصناعية تمثل أحد المحاور المهمة لتعميق التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أهمية دعم الشركات التي تطور منتجاتها اعتمادًا على الابتكار والخبرات الهندسية المصرية.

وأضاف الوزير أن حماية حقوق الملكية الفكرية وتشجيع الشركات على الاستثمار في البحث والتطوير يسهمان في بناء قدرات تنافسية مستدامة، ويفتحان آفاقًا أوسع أمام المنتجات المصرية للوصول إلى الأسواق المختلفة.

وخلال الجولة، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح من المهندس محمد علي، رئيس مجلس إدارة شركة «آي لوك» ومؤسسها، حول نشاط الشركة التي تأسست عام 2020، وبدأت العمل بالمنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر عام 2023، حيث توسعت من وحدة إنتاجية واحدة إلى 7 وحدات صناعية، وتعمل على مدار 24 ساعة.

وأوضح المهندس محمد علي أن مصانع الشركة تقع على مساحة 2016 مترًا مربعًا، باستثمارات تبلغ 400 مليون جنيه، وتوفر نحو 650 فرصة عمل، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 30 مليون قطعة، بعدد عمالة يبلغ 650 عامل.

وتتضمن منتجات الشركة المشتركـات الكهربائية ومقابس الكهرباء والوصلات والأسلاك والكابلات والشواحن وإكسسوارات الهواتف المحمولة ومنتجات الإضاءة وحلول الأمان الكهربائي، وتعتمد الشركة على التصميم المحلي لمنتجاتها بمشاركة مهندسين مصريين، مع وصول نسبة المكون المحلي في بعض المنتجات إلى نحو 80%، واستهداف زيادتها إلى 95%.

وتفقد رئيس مجلس الوزراء خطوط إنتاج المشتركـات الكهربائية والأفياش والبرايز ووصلات الكهرباء والكابلات والشواحن ومنتجات الإضاءة الحديثة، واطلع على نماذج من المنتجات المبتكرة التي طورتها الشركة والحاصلة على براءات اختراع مسجلة في مصر وعدد من الأسواق العالمية. 

كما تفقد معامل الجودة والاختبارات، واستمع إلى شرح حول اختبارات التحمل ودرجات الحرارة والأحمال الكهربائية ومقاومة الاشتعال، للتأكد من مطابقة المنتجات لمعايير الجودة والسلامة.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى تسجيل ابتكاراتها وحقوق الملكية الفكرية في أكثر من 30 دولة، من بينها مصر والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والصين واليابان وروسيا وأستراليا، إلى جانب إبرام اتفاقيات ترخيص لبعض الابتكارات.

خطط التوسع المستقبلية

واستعرض المهندس محمد علي خطط التوسع المستقبلية التي تشمل إضافة خطوط إنتاج جديدة للكابلات ومنتجات الإضاءة وحلول الشحن، بما في ذلك كابلات شحن السيارات الكهربائية وكابلات الأجهزة المحمولة، إلى جانب إنشاء مجمع صناعي جديد سيسهم في توفير أكثر من 2000 فرصة عمل مباشرة.

وزير الاستثمار المنطقة الاستثمارية الأجهزة المحمولة السيارات الكهربائية علامات تجارية

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