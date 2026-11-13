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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الاستثمار: مناقشة إمكانية تخصيص منطقة استثمارية متكاملة للشركات اليابانية

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
علياء فوزى

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع وفد اتحاد وسط اليابان الاقتصادي بمقر الوزارة بالقاهرة بمشاركة ممثلي 25 شركة يابانية، لبحث تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة أمام الشركات اليابانية ودعم استثماراتها القائمة وجذب استثمارات جديدة.

وضمت البعثة الاقتصادية لعام 2026 ممثلين عن كبرى الشركات والمؤسسات اليابانية الأعضاء بالاتحاد، الذي يضم نحو 800 شركة ومؤسسة وهيئة اقتصادية، من بينها Chubu Electric Power، وIBIDEN، وKajima Corporation، وShimizu Corporation، وMitsubishi Corporation، وMitsui & Co.، وMarubeni Corporation، وNomura Securities، وAll Nippon Airways (ANA)، وJapan Airlines (JAL)، وJTB Corporation، وTokio Marine & Nichido Fire Insurance، فيما تولت JTB تنظيم ومرافقة الوفد.

وشهد اللقاء استعراض تجارب شركتي يازاكي وأوتسوكا في مصر، وفرص الاستثمار في الصناعات المغذية للسيارات والدواء والصناعات الطبية والرعاية الصحية والسياحة، إلى جانب المزايا التنافسية للاقتصاد المصري ونظم الاستثمار المتاحة.

دعم الشركات اليابانية

وأكد الدكتور محمد فريد حرص الوزارة على دعم الشركات اليابانية في مختلف مراحل مشروعاتها، من خلال توفير الأراضي وربطها بالشركاء المحليين وتذليل التحديات، موضحًا أن مصر تتيح نظمًا استثمارية متنوعة تشمل المناطق الحرة والاستثمارية والسوق المحلية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار إلى مزايا المناطق الحرة في تيسير الإجراءات الجمركية والاستفادة من برامج رد الأعباء التصديرية وفقًا للقواعد المنظمة ونسب المكون المحلي، إلى جانب الرخصة الذهبية لتبسيط إجراءات الموافقات والتراخيص. كما استعرض فرص مشاركة القطاع الخاص في تطوير وتشغيل المستشفيات، وتطوير المنشآت السياحية والفندقية، من خلال نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع مقترح دراسة تخصيص منطقة استثمارية متكاملة للشركات اليابانية، لإقامة تجمع صناعي يعزز التكامل مع سلاسل الإنتاج المحلية، ونقل التكنولوجيا وزيادة الصادرات.

ومن جانبه، أوضح أحمد بدير، مدير شركة يازاكي مصر، أن الشركة تمتد خبرتها منذ عام 1968، ويبلغ حجم أعمالها العالمي نحو 15.4 مليار يورو خلال السنة المالية السابقة، وتتخصص في تصنيع المكونات والأنظمة الكهربائية للسيارات. 

وأشار إلى أن مصر تتمتع بمقومات تنافسية تشمل الموقع الاستراتيجي والعمالة الماهرة والبنية التحتية المتطورة ومزايا المناطق الحرة، مؤكدًا تحقيق الشركة نموًا تجاوز 30% خلال العام الجاري، وإنجاز مشروعها في مصر، واستهداف بدء التشغيل خلال فبراير 2027، مع زيادة طاقاتها الإنتاجية والتصديرية.

كما استعرض أحمد زغلول، مدير شركة أوتسوكا مصر، خبرات الشركة الممتدة لنحو 50 عامًا في الصناعات الدوائية والمنتجات الطبية والأغذية الطبية والتغذية العلاجية، وخططها لتعزيز الإنتاج والتصدير والتوسع في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتطرق ممثلو الوفد إلى الفرص الاستثمارية والمزايا التنافسية للاقتصاد المصري، معربين عن تقديرهم لدعم الحكومة المصرية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ومؤكدين حرصهم على نقل الفرص المطروحة إلى الشركات اليابانية ودراسة إقامة مشروعات جديدة وتوسيع الشراكات القائمة، ومواصلة التنسيق عبر الجهات المعنية والسفارة المصرية في اليابان.

وزير الاستثمار الفرص الاستثمارية المنتجات الطبية أسواق الشرق الأوسط وزارة الاستثمار الشركات اليابانية

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