وزير الاستثمار: نستهدف توسيع الشراكات مع مجتمع الأعمال الأمريكي والأفريقي

التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فلوريزيل ليزر، الرئيسة والمديرة التنفيذية لمجلس الشركات الأمريكية المعنية بأفريقيا (Corporate Council on Africa – CCA)، لبحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والولايات المتحدة والقارة الأفريقية.

وأكد الوزير أهمية الاستفادة من شبكة علاقات المجلس مع مجتمع الأعمال الأمريكي والأفريقي للترويج للفرص الاستثمارية في مصر، وتعزيز الشراكات بين شركات القطاع الخاص، بما يدعم فرص التوسع في الأسواق الأفريقية.

مشاركة مصر في قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية

وبحث اللقاء مشاركة مصر في قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية المقرر عقدها في موريشيوس خلال الفترة من 6 إلى 9 ديسمبر 2026، وإمكانية استضافة مصر إحدى دوراتها المقبلة، إلى جانب تنظيم لقاءات مشتركة مع كبار المستثمرين الأفارقة لبحث فرص الاستثمار والتوسع في الأسواق الأفريقية، وتعزيز الحوار مع المؤسسات الأمريكية المعنية بالسياسات التجارية.

ومن جانبها، أكدت فلوريزيل ليزر أهمية الدور الذي تضطلع به مصر في القارة الأفريقية، مشيرة إلى الإمكانات المتاحة لتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال المصري وتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين الولايات المتحدة وأفريقيا.

ويعد Corporate Council on Africa (CCA) من أبرز منظمات الأعمال الأمريكية المعنية بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية، وتأسس عام 1993، ويعمل على ربط الشركات الأمريكية والأفريقية بالجهات الحكومية ومجتمعات الأعمال، وتهيئة فرص الشراكة والاستثمار في مختلف القطاعات.