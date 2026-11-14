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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الإمارات تُدين استهداف مجمع ناصر الطبي في غزة.. وتحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية

قصف مجمع ناصر الطبي في غزة
قصف مجمع ناصر الطبي في غزة
خاطر عبادة

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة واستنكرت بشدة القصف الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الأشخاص الأبرياء، مما يُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي، محذرةً من الاعتداءات والتصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر الذي يفاقم المأساة الإنسانية الكارثية في القطاع.

وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، رفض دولة الإمارات القاطع لاستهداف المدنيين والمؤسسات المدنية، مشددةً على ضرورة حماية المرافق والمؤسسات الطبية والعاملين في القطاع الصحي وعلى ضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع.

كما أكدت على أن الأولوية العاجلة هي الحفاظ على أرواح المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق.

وطالب البيان، المجتمع الدولي بتعزيز كافة الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد أفق سياسي جاد يُسهم في تحقيق السلام الشامل على أساس حل الدولتين، ويحقق آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في بناء دولة مستقلة ذات سيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

استشهاد 7 فلسطينيين في قصف مستشفى ناصر


وأوضحت وزارة الصحة في غزة أن القصف السابق على المستشفى أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين، بينهم طفل وطبيب، وإصابة نحو 30 آخرين من الطواقم الطبية والمرضى ومرافقيهم، لترتفع حصيلة هجوم مستشفى ناصر إلى 7 شهداء.

وفي ردود الفعل على استهداف مجمع ناصر الطبي، أعربت منظمة "أطباء بلا حدود" عن بالغ صدمتها وغضبها إزاء الغارة التي استهدفت المجمع.

 وأشارت المنظمة إلى أن فرقها عالجت من بين المصابين طبيبين ومريضا ثالثا احتاج ثلاثتهم لعمليات جراحية في مبنى منفصل، مشيرة إلى أن قسم المرضى المقيمين تعرض لأضرار جسيمة، بينما خرجت أقسام الطوارئ والأشعة والمختبرات وغرف العمليات عن الخدمة.

وحثت المنظمة على احترام المستشفيات وحمايتها بموجب القانون الدولي الإنساني، مؤكدة أنه لا يمكن التعامل مع الهجمات على المستشفيات العاملة في غزة وكأنها عادية أو مقبولة.

ودعت "أطباء بلا حدود" قادة العالم على ألا يكتفوا بإصدار بيانات الإدانة، واتخاذ إجراءات ملموسة لضمان حماية المرضى والعاملين في الرعاية الصحية والمرافق الصحية في غزة.

الإمارات غزة قصف مجمع ناصر الطبي

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