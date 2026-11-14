رئيس مجلس الدولة الصيني يدعو إلى تعزيز التعاون مع تايلاند في القطاعات الناشئة

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أكد رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج، اليوم /السبت/ أن بلاده تشجع الشركات من الصين وتايلاند على التعاون في القطاعات الناشئة مثل الطاقة الجديدة والمعلومات الإلكترونية، وتعزيز الابتكار التعاوني، إلى جانب العمل معا على الارتقاء بمستوى الصناعات.

جاء ذلك خلال محادثات أجراها " لي" مع رئيس الجمعية الوطنية التايلاندية ورئيس مجلس النواب التايلاندي، صوفون زارام، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وقال رئيس مجلس الدولة الصيني إن بلاده مستعدة لتعميق التبادلات التجارية والاقتصادية مع تايلاند وتسريع وتيرة بناء خط السكك الحديدية بين الصين وتايلاند.