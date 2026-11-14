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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

غداً.. الثقافة تنظم حفل توزيع جوائز الدورة السادسة من جائزة الدولة للمبدع الصغير

وزارة الثقافة
وزارة الثقافة
أ ش أ

تنظم وزارة الثقافة، غداً الأحد على مسرح الجمهورية، حفل توزيع جوائز الدورة السادسة من جائزة الدولة للمبدع الصغير، وذلك بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، الدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وعدد من قيادات الوزارة والمبدعين وأسر الفائزين.

وتعد جائزة الدولة للمبدع الصغير جائزة مصرية تستهدف اكتشاف المواهب الإبداعية لدى الأطفال والنشء، وتشجيعهم على تنمية قدراتهم في مجالات الأدب والفنون والإبداع والابتكار، وتتولى وزارة الثقافة، من خلال المجلس الأعلى للثقافة، تنظيم الجائزة.

وتنقسم الجائزة إلى فئتين عمريتين: الأولى من 5 إلى 12 عامًا، والثانية من أكثر من 12 عامًا وحتى 18 عامًا، ويفوز في كل فرع بجائزتين عن كل فئة، بإجمالي أربع جوائز في الفرع الواحد.

وتبلغ قيمة الجائزة 40 ألف جنيه لكل فائز، إلى جانب درع الجائزة وشهادة تقدير، في خطوة تؤكد اهتمام الدولة باكتشاف المواهب الواعدة ورعايتها، والاستثمار في طاقات النشء والشباب بوصفهم مستقبل مصر.

وزارة الثقافة مسرح الجمهورية الدكتور عبد العزيز قنصوة

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