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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأزهر للفتوى يختتم دورة تأهيل المقبلين على الزواج ويسلّم المتدربين شهادات الاجتياز

جانب من المحاضرة الختامية
جانب من المحاضرة الختامية
عبد الرحمن محمد

أعلن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية اختتام دورة جديدة من برنامجه المجاني لتأهيل المقبلين على الزواج، في إطار جهوده لنشر الوعي الأسري والمجتمعي، وإعداد الشباب والفتيات لبناء أسر مستقرة تقوم على المودة والرحمة والتفاهم، حيث سلّم الدكتور أسامة الحديدي، مدير عام المركز، شهادات اجتياز البرنامج للمتدربين الذين أتموا الدورة التدريبية التي استمرت ستة أيام بمقر المركز في مشيخة الأزهر الشريف.

وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على لسانه، أن الدورة تضمنت مجموعة من المحاضرات المتخصصة التي تناولت مختلف جوانب الحياة الزوجية، وجمعت بين الموضوعات الدينية والنفسية والاجتماعية والقانونية والطبية، بمشاركة نخبة من المتخصصين في مجالات الشريعة والطب والقانون وعلم النفس وعلم الاجتماع، بهدف تقديم محتوى متكامل يساعد المشاركين على الاستعداد للحياة الأسرية وفهم طبيعتها ومتطلباتها.

محاور البرنامج 

وتناول البرنامج عددًا من المحاور المهمة، في مقدمتها معايير الاختيار الصحيح لشريك الحياة، وأسس التواصل الفعّال بين الزوجين، ومهارات الحوار والتفاهم، فضلًا عن آليات التعامل مع الخلافات الأسرية وطرق إدارتها بصورة سليمة، إلى جانب المقومات الأساسية للاستقرار الزواجي وأسس التربية الواعية للأبناء.

وأشار إلى أن البرنامج يستهدف تزويد المقبلين على الزواج بالمعارف والمهارات التي تعينهم على تأسيس أسرة واعية ومستقرة، وتعريفهم بمسؤوليات الحياة الزوجية وما يرتبط بها من حقوق وواجبات، بما يسهم في تعزيز قدرتهم على التعامل مع التحديات الأسرية، وترسيخ قيم المودة والرحمة والتفاهم باعتبارها من الركائز الأساسية لنجاح العلاقة الزوجية واستمرارها.

وأكد مركز الأزهر  استمرار تنظيم دوراته المجانية لتأهيل المقبلين على الزواج في القاهرة وعدد من المحافظات، ضمن جهوده الرامية إلى تعزيز الوعي الأسري والمجتمعي، ودعم الشباب والفتيات بالمعارف اللازمة لبناء حياة زوجية قائمة على المسؤولية والاحترام المتبادل، بما يسهم في تكوين أسر مستقرة ومجتمع أكثر تماسكًا.

ودعا المركز الراغبين في الالتحاق بالدورات المقبلة إلى التسجيل من خلال بوابته الإلكترونية عبر الرابط التالي:

اضـغـط هــنا 

مركز الأزهر العالمي للفتوى تأهيل المقبلين على الزواج دورات الأزهر المجانية الاستقرار الزواجي بناء الأسرة

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