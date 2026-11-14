لمدة يومين.. قافلة طبية مجانية لتوفير الخدمات الصحية لأهالي قرى مطروح

تنطلق بقرية سيدي شبيب والجفيرة بمدينة الضبعة قافلة طبية مجانية لخدمة الأهالي، وذلك في إطار جهود محافظة مطروح لتوفير الخدمات الصحية والوصول بها إلى أهالي القرى والتجمعات السكنية.

انطلاق القافلة

ومن المقرر ان تنطلق القافلة يومى 16 و17 نوفمبر 2026، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ مطروحلتوفير الخدمات الصحية لكافة القرى والنجوع.

وتقدم القافلة عددًا من الخدمات الطبية المجانية للمواطنين تضمنت الكشف الطبي، وإجراء الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صرف العلاج بالمجان، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين.