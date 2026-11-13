محافظ مطروح يستجيب لمطالب أهالي قرية الجراولة ويوجه باتخاذ إجراءات سريعة لتحسين الخدمات

عقد اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، بمسجد أبو بكر الصديق بقرية الجراولة شرق مدينة مرسى مطروح، لقاءً موسعًا مع أهالي القرية، استمع خلاله إلى مطالبهم واحتياجاتهم، ووجّه باتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين مستوى الخدمات.

تخصيص أرض لإنشاء وحدة صحية بالجراولة

في قطاع الصحة وجه المحافظ بدراسة قرار تخصيص قطعة أرض لإنشاء وحدة صحية بالقرية.

وفى قطاع التعليم تمت دراسة إنشاء مدرسة إعدادية، وإعداد مخطط شامل لإنشاء مجمع مدارس ومجمع خدمات متكامل وكذلك إنشاء محطة مياه جديدة، تتحمل المحافظة 50% من إجمالي تكلفتها، والتنسيق مع جهاز التنمية المستدامة لإنشاء سدود وآبار بالأودية لحجز مياه الأمطار وتوزيع 1000 شتلة زيتون على مزارعي القرية، في إطار مبادرة لدعم النشاط الزراعي.

كما وجه المحافظ ببحث إنشاء ملعب خماسي أو ملعب كرة قدم كبير بأرض مركز شباب القرية، وفقًا للإمكانات الفنية.

وحرص المحافظ على تشجيع الأطفال من حفظة القرآن الكريم، واختبار قدراتهم في الحفظ والقراءة والكتابة، مقدمًا لهم جوائز، ومعلنًا عن تنظيم يوم للقرآن الكريم لتكريم الحفظة قبل حلول شهر رمضان المقبل.

واختتم المحافظ جولته بتفقد سيارة مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، التي توفرها المحافظة بأسعار مدعمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

حضر اللقاء الدكتور حسين السنيني السكرتير العام للمحافظة، والعميد إيهاب نافع السكرتير العام المساعد، واللواء محمد رجب رئيس مدينة مرسى مطروح، وعدد من القيادات التنفيذية.



