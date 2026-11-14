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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حماة الوطن: العلاقات العربية الصينية تشهد تطورًا ملحوظًا

النائب عمرو رشاد
النائب عمرو رشاد
محمد الشعراوي

ترأس النائب عمرو رشاد وفد حزب حماة الوطن المشارك في أعمال المؤتمر الخامس للحوار بين الحزب الشيوعي الصيني والأحزاب السياسية العربية، والذي شهد مشاركة ممثلي عدد من الأحزاب العربية، إلى جانب ممثلي الحزب الشيوعي الصيني، لبحث آفاق التعاون المشترك وتبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية وسبل تعزيز العلاقات العربية الصينية.

وشارك النائب عمرو رشاد في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، والمناقشات واللقاءات الثنائية، التي تناولت مستقبل التعاون بين الجانبين، وفرص تطوير الشراكات السياسية والاقتصادية، والاستفادة من التجارب التنموية المختلفة.

كما زار العديد من المصانع الكبرى لامكانية عمل تحالفات صناعية كبري ونقل التكنولوجيا الحديثة وكذلك توفير فرص عمل للشباب المصري.

وفي ختام أعمال المؤتمر، ألقى النائب عمرو رشاد الكلمة الختامية باسم حزب حماة الوطن، والتي استهلها بتوجيه الشكر والتقدير إلى الحزب الشيوعي الصيني ودائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب، والمسؤولين والمنظمين بمدينة دوتشو، على الدعوة وحسن الاستقبال والتنظيم المتميز، مؤكدًا أهمية هذه اللقاءات في تعزيز الحوار وتبادل الخبرات وتطوير العلاقات بين الأحزاب السياسية.

العلاقات المصرية الصينية 

وأكد رشاد أن انعقاد المؤتمر يأتي في ظل مرحلة دولية بالغة الدقة، تشهد تحولات متسارعة في موازين القوى، وتصاعدًا في التوترات والصراعات الإقليمية والدولية، فضلًا عن التحديات الاقتصادية واضطرابات سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، وهو ما يجعل بناء شراكات دولية متوازنة قائمة على المصالح المشتركة واحترام سيادة الدول وتعزيز فرص التنمية ضرورة ملحة.

وأشار إلى أن العلاقات العربية الصينية تكتسب أهمية استراتيجية متزايدة، في ضوء ما يمتلكه الجانبان من إمكانات اقتصادية وتجارية كبيرة، وما يجمعهما من مصالح مشتركة ورؤية تؤمن بأهمية التنمية والتعاون الدولي، لافتًا إلى أن مجالات التعاون شهدت توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة لتشمل الاستثمار والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا والتعليم.

العلاقات المصرية الصينية نموذج للشراكة الاستراتيجية

وأوضح رئيس وفد حزب حماة الوطن أن العلاقات المصرية الصينية تمثل أحد أبرز نماذج الشراكة العربية الصينية، بعدما شهدت نقلة نوعية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة عام 2014، وهو ما انعكس على تنامي التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأضاف أن التعاون المصري الصيني امتد إلى مشروعات البنية التحتية والنقل والطاقة والصناعة والاستثمار، كما تمثل مبادرة الحزام والطريق إطارًا مهمًا لتعزيز الترابط الاقتصادي بين البلدين.

وشدد رشاد على أن المرحلة المقبلة تتيح فرصًا أوسع لتعميق هذه الشراكة، من خلال زيادة الاستثمارات الإنتاجية، وتوطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة والمتجددة والأمن الغذائي، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصادات الوطنية وينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.

الدبلوماسية الحزبية ركيزة لتعزيز العلاقات بين الشعوب

في سياق متصل، أكد رشاد أن العلاقات بين الدول لا تقتصر على الاتفاقيات الرسمية والزيارات الدبلوماسية، وإنما تحتاج إلى قنوات مستدامة للتواصل بين الأحزاب السياسية، باعتبارها مؤسسات فاعلة في المجتمع وقادرة على دعم التفاهم المتبادل وتقريب الرؤى وتعزيز الثقة بين الشعوب.

وأكد اهتمام حزب حماة الوطن بتطوير علاقات التعاون مع الحزب الشيوعي الصيني والأحزاب العربية، والانتقال بالدبلوماسية الحزبية من مجرد تبادل الزيارات واللقاءات إلى برامج عملية ومستدامة، تشمل تدريب الكوادر الشبابية، وتبادل الخبرات في مجالات الإدارة والتنمية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من التجربة الصينية في التنمية والتحديث، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون وتبادل الخبرات بين الأحزاب والمؤسسات في الدول العربية والصين.

واختتم النائب عمرو رشاد كلمته بتجديد تقديره للحزب الشيوعي الصيني والأحزاب العربية المشاركة، مؤكدًا تطلع حزب حماة الوطن إلى استمرار هذا الحوار وتطوير آلياته وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحزبية، بما يدعم العلاقات المصرية الصينية ويرتقي بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويسهم في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وتنمية وازدهارًا لشعوب المنطقة.

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