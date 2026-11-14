بيطرى أسوان ينظم قافلة تفحص وتعالج 458 حالة بقرية الحاج زيدان بإدفو

واصلت مديرية الطب البيطرى بأسوان بقيادة الدكتور جمعة مكى، وبمتابعة من الدكتور محمد سعد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية تنظيم القوافل البيطرية المجانية، ومن بينها تنفيذ قافلة بيطرية مجانية بقرية الحاج زيدان بمركز إدفو.

يأتى ذلك تحت شعار "أحمى الثروة الحيوانية" وفى ضوء جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وتقديم الخدمات البيطرية المجانية لصغار المربين، وبرعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان.

فحص 458 حالة وخدمات بيطرية متنوعة

وقد أسفرت جهود القافلة البيطرية عن فحص 458 حالة، وتقديم حزمة من الخدمات شملت تحصين الحيوانات، والتجريع لمكافحة الطفيليات الداخلية، وإجراء فحوصات السونار للاطمئنان على الحالة التناسلية للحيوانات.

فريق طبى متخصص لخدمة المربين

وضم الفريق الطبي المشارك بالقافلة الأطباء: الدكتور محمد يوسف، والدكتور شريف حسين، والدكتور حسن يوسف، والدكتورة رحاب جمال، والدكتورة شريهان محمد.

وتأتي هذه القوافل فى إطار حرص محافظة أسوان ومديرية الطب البيطرى على وصول الخدمات المجانية إلى صغار المربين بالقرى والنجوع ، وتخفيف الأعباء عنهم ، والحفاظ على الثروة الحيوانية بما يسهم فى زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى الرعاية البيطرية.