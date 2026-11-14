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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان | تشغيل جهاز للأشعة المقطعية بكوم أمبو.. وإفتتاح لمسجد نجع العرب

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق:  13/11/2026 أحداث متنوعة. 

بدأ التشغيل التجريبى لجهاز الأشعة المقطعية الجديد بمستشفى كوم أمبو المركزى ، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرعاية الصحية بما يدعم الإمكانات التشخيصية للمستشفى ويوفر خدمات طبية متطورة لأهالى كوم أمبو والمناطق المحيطة.

ويأتى ذلك في إطار جهود تطوير المنظومة الصحية والإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية ، وبتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

وأشاد محافظ أسوان بجهود الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكى في تطوير المنشآت الصحية والإرتقاء بجودة الخدمات الطبية ، مثمناً دور فرع الهيئة بأسوان بقيادة الدكتور محمد نشأت رئيس قطاع الصعيد والمشرف على الفرع فى متابعة أعمال التطوير والتوسع فى توفير الأجهزة والتجهيزات الطبية الحديثة.

تنسيق بين المحافظة والهيئة لتركيب جهاز الأشعة

وكان المهندس عمرو لاشين قد قام بجولة ميدانية لمستشفى كوم أمبو المركزى فى 6 سبتمبر الماضى ، حيث وجه مسئولى فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بسرعة إتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة، وتحديد المكان المخصص لتركيب جهاز الأشعة المقطعية بالمستشفى ، والذى تتجاوز تكلفته 30 مليون جنيه .

https://www.elbalad.news/7179129

جهود متنوعة 

أناب المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، كلاً من سيد سعدى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو ، والشيخ محمود فخر الدين مسئول الثقافة والإرشاد الديني بمديرية أوقاف أسوان ، والشيخ عبدالله عرجون مدير المساجد بالمديرية، لافتتاح مسجد نجع العرب ، والذى تم تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد له على مساحة 130 م2 ، وبتكلفة بلغت 4 ملايين جنيه بالجهود الذاتية، وذلك وسط حضور عدد من أهالى المنطقة والمصلين.

يأتى ذلك فى ضوء جهود الدولة المتواصلة لإعمار بيوت الله ، واستكمال أعمال الإنشاء والتطوير ورفع الكفاءة للمساجد بمختلف أنحاء الجمهورية ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأكد محافظ أسوان استمرار جهود المحافظة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف لافتتاح المزيد من المساجد الجديدة بمختلف المراكز والمدن بما يسهم فى توفير أماكن لائقة للمواطنين لأداء الشعائر الدينية ، وخدمة أهالى المناطق والقرى ، وتعزيز الدور الدعوى والمجتمعى لبيوت الله ، فضلاً عن دعم جهود نشر صحيح الدين وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية .

https://www.elbalad.news/7179125

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